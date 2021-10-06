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既是燭光燈也是喇叭 Sony LSPX-S3玻璃揚聲器今日上市
1 小時前
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SonyLSPX-S3有機玻璃管揚聲器燭光燈垂直驅動器
既是燭光燈也是喇叭 Sony LSPX-S3玻璃揚聲器今日上市
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既是燭光燈也是喇叭，Sony LSPX-S3玻璃揚聲器今日上市。

垂直驅動器技術 震動玻璃管發聲

Sony推出一款結合有機玻璃管高音揚聲器和燭光氛圍燈的LSPX-S3，為家居帶來溫馨愜意氣氛。喇叭採用垂直驅動器(Advanced Vertical Drive)技術，廠方指使用3個驅動器連接到有機玻璃管的末端，透過震動整支玻璃管產生強而有力的高頻，也能有效讓聲音均勻在不同方向傳播。喇叭底座搭載46毫米中音單元，塑造均衡的中音表現，而底座上端則有被動式震幅器，可透過Music Center啟動重低音增強模式。LSPX-S3還兼容藍牙5.0連接，對應SBC、AAC與LDAC解碼，提供高品質聲音傳輸。

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喇叭採用垂直驅動器(Advanced Vertical Drive)技術，透過震動整支玻璃管產生強而有力的高頻。
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喇叭底座搭載46毫米中音單元，塑造均衡的中音表現。
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底座上端則有被動式震幅器，可透過Music Center啟動重低音增強模式。

32種亮度與兩種燭光模式

Sony LSPX-S3除了無線藍牙喇叭，也是一支燭光燈。產品配備32種亮度和兩種燭光模式。只需簡單滑動底部後方的感應器，便可根據環境和心情調整亮度。用家亦可設定睡眠計時器，安心入睡享受輕鬆的晚上。LSPX-S3還具有內置麥克風，方便在家中使用玻璃揚聲器接聽電話，讓在家工作變得更加愉快。

小巧精緻、備有8小時播放時間的Sony LSPX-S3，售2,799港元，今天上市。

查詢：2833 5129

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/既是燭光燈也是喇叭-sony-lspx-s3玻璃揚聲器今日上市-287794
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