日本醫學研究 Nintendo Switch《健身環大冒險》可有效改善「慢性腰痛」

根據日本新聞《ナゾロジー》的報道，千葉大學外科整形醫學博士佐藤崇司，以「任天堂健身環大冒險對於慢性腰痛患者疼痛與心理因素的影響」進行研究，結果發現《健身環大冒險》能針對腰、臀的疼痛有明顯改善。

研究隨機挑選20位平均年齡49歲，有慢性腰痛症狀的病患作實驗，並以另外20位平均年齡55歲的患者作對照。參加者會一星期玩40分鐘的健身環；而對照組服會使用傳統藥物作治療，但不使用健身環。結果發現，在8個星期後，有使用健身環的實驗組參加者，在腰臀的疼痛都有明顯改善，而且在心理上亦因為憑自己力量去改善症狀而感到自信。相比起來，以傳統藥物治療的對照組患者，在疼痛症狀並沒有明顯變化。

千葉醫大助教清水啓介認為，《健身環大冒險》在遊戲的過程中，用家能透過帶氧及無氧運動，能調節呼吸與放鬆肌肉的各種運動組合，去改善肌肉與關節的血液循環，亦能提升身體的柔軟度。加上在投入遊戲時間能令大腦產生多巴胺，藉此緩和腰、臀的疼痛。

Nintendo Switch 遊戲《健身環大冒險》全球總銷量已突破1,000萬套，而今次的研究結果說不定會令更多人會購買，並希望透過遊戲及運動來改善健康。研究團隊稱讚健身環是「另類的醫療器材」，並期待遊戲開發商能推出更多類似的遊戲，幫助都市人改善健康。