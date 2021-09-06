Am730
Am730
Am730
Am730
News Tech
晶片短缺丨《日經》：台積電晶片漲幅10年最高 iPhone 13系列會加價嗎？
1 小時前
#Hashtags
Apple晶片短缺台積電iPhone 13A15 Bionic晶片加價iPhone加價
晶片短缺丨《日經》：台積電晶片漲幅10年最高 iPhone 13系列會加價嗎？
news-images
早前有消息指蘋果向台積電大手購入1億顆A15 Bionic晶片。

眾所周知Apple新iPhone即將發表，而早前有消息指蘋果向台積電大手購入1億顆A15 Bionic晶片，在全球晶片短缺陰霾下佔據台積電產能。而《日本經濟新聞》引述產業鏈消息，稱台積電將於10月1日起上調晶片售價，據悉漲幅為公司10年來最高。

本身台積電的晶片已經比其他競爭對手貴20%左右，但由於材料和物流成本升高，較小的代工廠也相繼加價。台積電承諾在未來3年內注入1,000億美元投資，以維持其溢價並將這些增加的成本轉嫁給客戶。據報台積電仍阻止客戶訂購超出需求的晶片，以獲得生產線空間和合同芯片製造商的額外支持。而客戶需要在10月1日新價格正式生效之前，就製造的具體條款進行談判。

iPhone 13系列會否因而加價？
由於台積電仍在處理現有訂單，包括向Apple直接供應A14 Bionic和M1晶片，加上傳聞的iPhone 13系列所用的A15，待現有訂單完成和明年產能擴大後，價格上漲的影響將更加明顯。消息人士推斷消費電子品牌明年將會明顯提高高端機種的售價，以抵消對中端和入門產品的影響。至於新iPhone會否加價？上月底有中國爆料人士上載一張價目表，如果消息屬實，那麼新iPhone將維持去年iPhone 12系列的售價。

不過外媒《DigiTimes》上月底也報道指，晶片價格漲幅可能比預期更快，或會推高5至10%iPhone 13系列的售價。即便如此，晶片加價的最終影響，或要到明年才能完全影響蘋果產品。

news-images
大陸《IT之家》上載了爆料者的iPhone 13系列價目表。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/晶片短缺丨《日經》：台積電晶片漲幅10年最高-iphone-13系列會加價嗎？-283769
#Hashtags
Apple晶片短缺台積電iPhone 13A15 Bionic晶片加價iPhone加價

Apple Watch Series 7隨iPhone 13登場 《彭博》：但供應緊張

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
Apple Watch Series 7隨iPhone 13登場 《彭博》：但供應緊張
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多