晶片短缺丨《日經》：台積電晶片漲幅10年最高 iPhone 13系列會加價嗎？

眾所周知Apple新iPhone即將發表，而早前有消息指蘋果向台積電大手購入1億顆A15 Bionic晶片，在全球晶片短缺陰霾下佔據台積電產能。而《日本經濟新聞》引述產業鏈消息，稱台積電將於10月1日起上調晶片售價，據悉漲幅為公司10年來最高。

本身台積電的晶片已經比其他競爭對手貴20%左右，但由於材料和物流成本升高，較小的代工廠也相繼加價。台積電承諾在未來3年內注入1,000億美元投資，以維持其溢價並將這些增加的成本轉嫁給客戶。據報台積電仍阻止客戶訂購超出需求的晶片，以獲得生產線空間和合同芯片製造商的額外支持。而客戶需要在10月1日新價格正式生效之前，就製造的具體條款進行談判。

iPhone 13系列會否因而加價？

由於台積電仍在處理現有訂單，包括向Apple直接供應A14 Bionic和M1晶片，加上傳聞的iPhone 13系列所用的A15，待現有訂單完成和明年產能擴大後，價格上漲的影響將更加明顯。消息人士推斷消費電子品牌明年將會明顯提高高端機種的售價，以抵消對中端和入門產品的影響。至於新iPhone會否加價？上月底有中國爆料人士上載一張價目表，如果消息屬實，那麼新iPhone將維持去年iPhone 12系列的售價。

不過外媒《DigiTimes》上月底也報道指，晶片價格漲幅可能比預期更快，或會推高5至10%iPhone 13系列的售價。即便如此，晶片加價的最終影響，或要到明年才能完全影響蘋果產品。