智慧生活｜施耐德電氣 智慧能源管理 省電76% 減114噸碳排放

全球氣候暖化迫在眉睫，氣候峰會COP26日前終迎來喜訊，與會國首次明確表述減少用煤，為氣溫「升幅1.5℃之內」起重要作用。其實要達標，必須做到2050年碳零排放Net Zero。香港也不能置身事外，特首施政報告已提出2035年要達至碳中和，而工商企業在節能方面正好扮演領導角色。施耐德電氣香港區總裁趙啟文Jonathan呼籲企業及早數碼化，透過智慧能源管理，既減碳又慳錢！

可持續企業具4.7倍營益率

為了解企業對減碳的看法，施耐德電氣於10月的ReThink HK 2021商業論壇上，對近300名商界領袖及專家進行調查，發現六成受訪者表示透過數碼方案以改善能源效益；同時，管理策略(58%)及科技創新(57%)均被視為減碳的關鍵因素。大部分受訪者認同若科技配合業務發展及環境目標，將有效提升生產力並節省成本。Jonathan指出近年愈來愈多企業鼓吹環保和可持續發展，這不止對地球有益，也對企業本身有利，「商業諮詢龍頭埃森哲認為，可持續企業具有4.7倍營益率；耶魯一項研究也發現，逾七成美國Z世代願意支持並選購可持續產品和服務，反映結合科技的企業減碳政策，可轉化成企業成長的推動力。」

減碳第一步：各行各業的能源管理

企業要減碳，最簡單直接的辦法就是節省電力，然而缺乏背後的監察與評估，「盲慳電」只會變得毫無成本效益。多得物聯網發展，而共享工作間和混合辦公模式亦在疫情下流行起來，施耐德電氣推出EcoStruxure Workplace Advisor，於辦公大樓安裝用於偵測氣溫、空氣質素、空間佔用、人流進出等感應器，讓人事行政部門掌握不同區域的使用率，關閉部分樓層以調整用電。

針對混合雲應用和邊緣運算的高速需求，為確保數據中心無間斷暢順運作，冷卻系統的能源消耗也緊隨上升。對於IT部門來說，EcoStuxure IT Advisor容許遠端規劃及預先模擬運作，其冷卻優化(Cooling Optimize)是以AI為基礎的閉合迴路控制系統，能夠智能調整伺服器房間的冷氣。「有一間科企採用這套系統，短時間為公司省電76%之餘，更累計減少114.05噸碳排放，成效立竿見影。」Jonathan舉例。

除了建構智慧辦公室和改善數據中心冷氣外，零售店面也能「出一分力」。對於大型超市等連鎖商店，EcoStruxure for Retail能夠全天候遠端監察店面和倉庫的氣溫，透過加裝微型感應器，實時顯示分店凍櫃和凍倉的溫度。Jonathan補充，「一旦發現異常，如有凍櫃長期打開等，可即時讓職員跟進，減少耗電和食材變質風險。」

企業主動查詢 創新中心助解困

以往施耐德電氣的能源方案，需要同事費盡唇舌解釋，Jonathan坦言自從可持續發展話題興起後，愈來愈多企業主動接洽了解。為此香港方面最近於鰂魚涌嘉里中心設立「施耐德電氣創新中心」，利用沉浸式體驗室、控制中心和產品展示廳，讓參觀企業負責人能即席互動，藉此體驗各種應用。

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