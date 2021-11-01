智慧生活｜替代數據惠及微企 PAOB科技實現普惠金融

普惠金融(Inclusive Financing)概念，是指大眾能有平等機會獲得負責任且可持續的金融服務。基本上銀行傾向對具信用和規模的企業融資，中小微企往往未符資格，拓展業務困難重重。Big Data當道，借助替代數據取代信貸報告，PAOB平安壹賬通銀行成首間為中小微企提供及時金融服務的虛擬銀行先驅。PAOB行政總裁馮鈺龍Ryan期望，金融科技推動普惠金融在港發展，作為企業的最強後盾。

替代數據 信貸審批

中小微企要找銀行融資周轉，必須提交大量報告以核實還款能力，審批過程繁冗之餘，滯後的數據未必能反映企業當刻的經營狀況。針對港企多以貿易進出口為主要業務，Ryan指PAOB的「壹易貸」，正是以貿易通客戶的替代數據進行信貸審批。「所謂替代數據，通常是指公司收益、稅務報表等傳統指標以外的商業數據。我們採用貿易通的實時電子報關資料等替代數據，配合後台風險評估平台分析其信用狀況。」他稱中小企在《PAOB SME》手機app開戶時，僅提供香港身份證作驗證、填寫個人和股東(如有)的資料，獲得專屬QR code即成。之後企業便可經QR code登入，申請各式商業銀行服務，相當方便。

之所以使用電子報關數據，Ryan總括了3項優點，「首先每當公司提交海關申報單時，系統均會立即記錄，令報關數據有更好時效性，反映經營現況，我們較易分析業務前景；其次是報關數據可靠，也能進行持續的交易監控；再者這些資料已是具有標準化結構和明確含義的數據，減省人手輸入的成本和出錯風險。」Ryan補充，現時服務暫針對進出口業務，但未來有望拓展至所有行業的初創中小企。

壹易貸與九成信貸擔保產品

PAOB主打中小企金融服務的虛銀先驅，提供「壹易貸」及中小企融資擔保計劃下的「九成信貸擔保產品」。

Ryan簡介了兩種服務，「壹易貸為貿易通中小企而設，預先批核貸款高達500萬港元，審批階段毋須提交文件並免手續費，提供「5天放款保證」，最快僅2.5個工作天應急資金到帳。如提早還款更毋須繳交罰息，隨借隨還，周轉靈活。」至於後者，他指PAOB是首間參與「中小企融資擔保計劃」下「九成信貸擔保產品」的虛擬銀行，一年間市佔率達41%，項目包括提供補貼全額擔保費(直至年底)、可做八成循環貸款等，企業只要有至少一年業務即可申請，門檻不高。

聯盟式學習 保私隱增融資速度

PAOB開業一年，Ryan坦言公司突破銀行固有框架，成功涵蓋市場上被忽略的需求，「截至8月，於已審批貸款的客戶中，約78%未曾從其他銀行取得無抵押貸款，反映我們能幫助他們。此外，一年間在中小企貸款資產達10億港元，來自貸款的毛利率和淨息差分別達6.9%及6.3%。」他又補充，至今未有企業有逾期還款個案。

上月，PAOB更聯同香港應科院、渣打銀行、OpenRice和物流貨運格價平台FreightAmigo，聯合利用保障私隱技術「聯盟式學習」，在各自設備內訓練AI模型，再經加密參數形式輸出，建立共有的信貸評估模型，供金融機構參考。Ryan補充，「數據免於經中央數據庫，減數據安全風險，過程中所有資訊無法披露，直至客戶申請融資並授權下，才可獲取參數進行評估。」

網址：https://www.paob.com.hk/tc/

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