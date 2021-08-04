更小 更亮 更流線 關注壓力 Fitbit Charge 5進階健康手環

Fitbit宣布推出Fitbit Charge 5進階健康手環，採用空氣動力學設計，較去年上市的Charge 4纖巧10%，亦較上代流線美觀。Charge 5配備全新AMOLED顯示，亮度較上代提升2倍，也是Fitbit首款具有隨顯屏幕選項的健康手環。產品還提供有多種錶帶替換，包括矽膠錶帶、透氣運動錶帶、絨毛尼龍夾扣、迴環錶帶和Horween皮革雙環錶帶，代表不同場合與心情。

內置ECG心電圖與EDA壓力測量

繼去年秋季Fitbit於Fitbit Sense配備皮膚電導反應感應EDA和偵測心電圖ECG應用後，亦於Charge 5加入此兩項功能。前者透過手指汗腺上的細微變化，測量身體對壓力的反應；後者可助全天候追蹤心率，當心跳過快或過慢時給予提醒，降低心房顫動風險。此外，手環亦具備呼吸速率、睡眠工具、皮膚溫度變化及血氧濃度檢測功能，同時手環內置GPS、20種運動模式、自動運動識別及最大攝氧量估算，功能齊全。

附送6個月Fitbit Premium試用

Fitbit Charge 5售1,598港元，隨選購將附送6個月Fitbit Premium付費進階服務。官方同時宣布於Fitbit Premium加入「日常準備體驗」功能。用家在每天早上，會透過運動疲勞(活動)、心率變異性(HRV)和最近的睡眠情況獲取分數，並可透過分析，了解影響分數的因素。除此之外，用家可獲取相應建議，如推薦的活動區間分鐘數目標等，而隨Premium的內容亦有助用家自訂最適合的活動。

網址：https://www.fitbit.com/