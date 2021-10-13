有型未必有用 M1 Pro/Max MacBook Pro回歸傳統 一文Apple發布精華

Apple今日凌晨舉行發布會，除了補遺之前iPhone 13發表時消失的第三代AirPods，也為HomePod mini增添3款繽紛配色外，戲玉當然是配備自家最新M1 Pro及M1 max SoC的14吋/16吋 MacBook Pro，並宣布為Final Cut Pro與Logic Pro推出強大更新，新版MacBook Pro由外至內照顧創作者需要，說實在今代真是值得果粉入手。

2021年版MBP回歸基本 謝絕「花臣」

新一代MacBook Pro用「復古」來形容可謂相當貼切。回顧過去6年幾代出品，Apple總是想將筆電愈造愈輕薄、愈有劃時代的功能，可謂最終往往弄巧反拙 。例如2015年為了將筆電「偷薄」，將包括MagSafe電源線等端子閹割；2016年更於鍵盤區上方加入Touch Bar；至去年的M1 MacBook Pro更取消不好按鍵的蝶式鍵盤，換回傳統的剪刀式鍵盤設計，可見Apple花了6年時間，終於明白果粉要的是好用的MacBook Pro，而非虛有其表的筆電。

14吋/16吋Liquid Retina XDR變大 支援ProMotion

今代MacBook Pro配備兩款自家M1 Pro及M1 max SoC(下文將另作介紹)，搭載macOS Monterey，且由上代的13吋/15吋，改為提供更大14吋與16吋兩種尺寸選擇。新機採用Liquid Retina XDR顯示器，以iPad Pro相同使用的mini-LED顯示技術，支援1,600nits最高亮度、1,000,000:1對比度和P3電影級廣色域，解析度更高之餘，也支援iPhone 13的ProMotion 120Hz更新頻率自動適應技術，根據播放內容和使用場景改變畫面更新率。其中16吋機款備有770萬像素16.2吋屏幕；14吋機款也有590萬像素14.2吋屏幕，兩款屏幕均採用窄邊框設計，還參考舊iPhone的「瀏海」設計，嵌入1080p FaceTime HD相機鏡頭。

MagSafe回歸 Thunderbolt 4、HDMI、耳機孔有齊

用筆電最重要當然是擴充端子的兼容度，否則要外接分拆，相當不便。今代MBP回復早期的連接埠數量，包括3個Thunderbolt 4、支援快速存取的SDXC卡槽、HDMI輸出和支援高阻抗耳機的進化版耳機孔。此外，實體功能鍵與esc鍵再次回歸並取代Touch Bar。最重要的是MagSafe磁吸式電源線以「MagSafe 3」快充姿態回歸，首次支援快充30分鐘回電50%，且輸出功率更高(14吋款續航力為17小時；16吋款更長達21小時)，而且磁吸式設計果粉也不再怕大意拉扯絆倒電線弄壞插頭。

搭載M1 Pro/M1 Max 運算快M1七成

新MBP一大賣點在於換上更強勁M1 Pro及M1 Max單晶片系統，前者內藏337億電晶體，後者更多達570億枚，官方指運算效能比去年的M1快達70％。其中M1 Pro的GPU比M1快2倍；攻頂級M1 Max更比M1快4倍。而且兩款晶片均擁有快速的統一記憶體、也備有更大的記憶體頻寬和容量，其中M1 Pro帶來200GB/s的記憶體頻寬、支援最高32GB統一記憶體；而M1 Max更有400GB/s的記憶體頻寬、支援多達64GB統一記憶體。

此外M1 Pro及M1 Max亦備有更強的媒體引擎，更加入特別為專業影片處理而設的ProRes加速器，官方稱使用Compressor進行ProRes影片編碼轉換時，跟上一代MacBook Pro相比，速度提升10倍；如選用M1 Max的MacBook Pro在Final Cut Pro進行4K影片，算圖速度最快可達13.4倍，在Affinity Photo中結合向量圖像及GPU柵格處理速度，最快可達8.5倍，絕對是執相、剪片、電影後製的強大筆電。



M1 Pro/M1 Max版MacBook Pro即日起於apple.com接受訂購，10月26日下周二起上市。14吋款售15,999港元起；16吋則售19,799港元起。

第三代AirPods登場 HomePod mini添新色

至於上回iPhone 13發布會缺席的第三代AirPods，也在今次登場。如同坊間傳言，新耳機採用較短耳柄設計，結合H1晶片與Apple自家聲學系統，採用運算音訊技術，以向內式咪高風監測聲音，然後適應性EQ會調節低頻及中頻音訊，以補償可能因貼合差異而遺漏的音訊。另外耳機備有動態頭部追蹤功能，又具備空間音訊，用家可在支援杜比全景聲的Apple Music音樂，盡情享受。支援IPX4防水、連充電盒提供30小時播放時間的第三代AirPods，售1,499港元，即日訂講，10月26日下周二上市。

同場還有黃色、橙色和藍色3種新色的HomePad mini，售749港元，11月起上市。