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本地薑丨港產圈鐵ROYHPS TX400 首創開關式手動調音
56 分前
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ROYHPSTX400真無線耳機圈鐵混合開關式調音Qualcomm QCC3040電子分頻
本地薑丨港產圈鐵ROYHPS TX400 首創開關式手動調音
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本地DIY耳機品牌ROYHPS，最近研發出TX400真無線耳機。
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圈鐵混合單元設計搭載了6毫米石墨烯動圈單元與動鐵高音單元。

本地DIY耳機品牌ROYHPS，最近研發出TX400真無線耳機，圈鐵混合單元設計搭載了6毫米石墨烯動圈單元與動鐵高音單元。耳機更獲香港知識產權處頒專利，獨創「開關式調音技術」於耳機上手動調音，只要改變兩側耳機上細小的推桿調音鍵，提供4種音效風格。如左右均撥向「ON」啟動現場模式；左右均撥至「12」則切換成Hi-Fi模式，雖然要靠工具調音，但就充滿「發燒友」味道，設計確實獨特。

TX400用料上乘，選用新款對應藍牙5.2的高通Qualcomm QCC3040晶片，還具備TWS Mirroring無縫連接技術。耳機外殼符合人體工學設計，圈鐵混合聲學結構提供極寛5Hz至25000Hz頻率響應。由於採用電子分頻技術，預先設定好的音效能大大降低失真，比傳統調整EQ功能更能滿足對音質有高度要求的樂迷。

支援15分鐘快充播放兩小時，連同充電盒最長提供400小時「馬拉松」式續航力的ROYHPS TX400，將於本月上市，僅售999港元。

查詢：2739 1262

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支援15分鐘快充播放兩小時，連同充電盒最長提供400小時「馬拉松」式續航力。
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獨創「開關式調音技術」於耳機上手動調音，只要改變兩側耳機上細小的推桿調音鍵，提供4種音效風格。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/本地薑丨港產圈鐵royhps-tx400-首創開關式手動調音-286630
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