東奧第一金楊倩代言 小米Civi最薄自拍美人機

小米動作頻頻，在今日「天生好看」新品發布會上，推出一款針對女性市場的自拍手機「小米Civi」，也是繼2019年小米CC9以來，再有一款主打女性用家的手機。發布會上還邀請本屆東京奧運女子10米氣步槍項目，為中國國家隊摘下東奧第一金的射擊運動員楊倩，擔任小米Civi代言人，以「每一個中國青年天生好看」作招徠，打破以往大陸手機必找明星代言的慣例，大打青春牌。

小米推出小米Civi 搵楊倩做生招牌

小米Civi設計纖薄華麗，廠方採用類似OPPO Reno 6系列的晶鑽機身造工，以AG絲絨玻璃工藝，於玻璃機殼上均有數以千萬計的六八面體晶型微結構，觀感晶瑩閃耀，觸感順滑且不黏指紋。手機備有閃閃黑、輕輕藍和怦怦粉3種可愛型號，輕薄設計僅厚6.98毫米、寬度71.5毫米、淨重166克，對於女生纖手握感應該甚好。

像素級肌膚煥新技術 自拍免P相

針對女生熱衷自拍分享，小米Civi在前後相機均下了功夫。當中32MP像素前置鏡頭，就引入像素級肌膚煥新技術，小米稱通過GAN生成對抗網絡讓AI深度學習用家皮膚效果，於自拍時還原好膚質；後置64MP像素主鏡，具備模擬相機大光圈、菲林味等效果，可拍出極具文藝氣息打卡照，還有8MP像素廣角與2MP像素微距增加拍攝風格。再者，手機內置14種Vlog影片樣本兼自動配樂，製作文青Vlog記錄生活可謂一氣呵成。

規格方面，手機選用6.55吋AMOLED挖孔屏，支援120Hz高更新率、10.7億色彩、HDR10+和Dolby Vision；雙喇叭對應Dolby Atmos。新機搭載高通S778G 5G晶片、最高12GB記憶體連256GB儲存，內置4,500mAh支援55W疾速秒充。小米Civi提供8+128、8+256與12+256三種配置選擇，分別售人民幣2,599(約3,130港元)、2,899(約3,491港元)和3,199元(約3,852港元)，現已於大陸開放預訂。