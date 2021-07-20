東瀛無印風 realme GT大師版出手 便知有沒有

旅遊氣泡連爆幾次，到底香港人幾時可再次旅行？不如買部旅遊feel手機，解思鄉之苦。國產realme日前舉行發布會，推出下半年大作realme GT大師版與大師探索版。新機繼續由楊冪代言，仲請來日本設計大師深澤直人操刀，為手機注入旅行箱靈感；探索版更有訂製版Sony感光元件與街頭攝影模式，主攻後生仔市場。

全新realme GT大師版與realme GT大師探索版，大賣不同手感的機身設計。先說雪山和晨曦兩款，前者為白色霧面質感AG玻璃工藝，表面有抗油污能力；後者則採用日本專利PICSUS技術的納米層壓鍍膜，呈現幻彩金屬光芒。不過兩款的號召力，也不及由Muji設計大師深澤直人設計，簡約旅行箱風格的「旅行箱」款式。當中大師版會有灰色版本，大師探索版則有灰、杏兩色選擇，用上行李喼常見防撞的凹凸工整立體造形，配以素皮質感，另外航太級鋁合金中框，官方指硬度提升50%。尺寸方面，大師級採用120Hz更新率的6.43吋AMOLED全屏；大師探索版則是略大6.55吋AMOLED雙曲面屏。

街頭攝影模式也是新機另一大特色，大師探索版的50MP像素主鏡採用與Sony研發訂製的IMX766元件，最高支援4K@60fps影片，配合16MP像素廣角和2MP像素微距構成後置3鏡攝力。此機還具備豐富街頭攝影功能，如50張連拍的快速抓拍、Kodak菲林風格的人文濾鏡等，協助大家拍出文青風格。至於大師版仍有主流64MP主鏡和8MP像素廣角，相當夠用。規格方面，大師探索版搭載高階高通S870晶片、4,500mAh電池、最高12GB記憶體連256GB儲存，並透過DRE動態記憶體技術將儲存拓展7GB記憶體。至於大師版新鮮採用6nm製程高通S778G中階5G晶片、4,300mAh電池與最高8GB+256GB儲存。

售價方面，realme GT大師版售2,399人民幣起(約2,884港元)；realme GT大師探索版則售2,599人民幣起(約3,124港元)，本月30日大陸開賣。根據過往經驗，香港方面很大機會引入此機，粉絲不妨稍等。

網址： https://www.realme.com/cn/