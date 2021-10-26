DJI Action 2丨模組化設計 掌拍DJI Action 2配Mic更好聲

DJI昨晚舉行發布會，宣布推出第二代運動相機DJI Action 2，相機一改初代Osmo Action的「GoPro」味道，改向Insta360 One R模組化相機設計取經，令僅掌心般大小的Action 2本體，透過磁吸式裝嵌副屏幕、腳架、自拍棍等配件，組合出對應不同場景使用的配置。

淨重56克 支援4K@120fps盒仔機DJI Action 2

DJI Action 2機身小巧，本體只是一件(39x39x22.3毫米)的小方塊，淨重只有56克，卻搭載一顆1/1.7吋12MP像素感光元件，配合訂製非球面鏡片的155°超廣角鏡頭，能夠有效控制畫面畸變，最高能攝錄4K@120fps 16:9比例影片，以及全高清240P慢動作錄影。此機還具備全新HorizonSteady「地平線」增穩技術，廠方指採用新一代智慧防抖演算法，能自動檢測並消除機身全方位的晃動，並對水平方向的任意轉動進行補償，當在劇烈顛簸或旋轉等運動場景下，仍確保畫面穩定。此外，DJI Action 2符合10米防水，如加裝專用防水殼，還能延伸至60米防水。

搭配DJI Mic 提供250米遠距錄音

同場DJI還推出首款便攜式無線麥克風DJI Mic，採用背夾式設計，支援雙通道錄音，可作250米無線遠距傳輸，接收器提供OLED觸控屏，發射器內置8GB儲存空間。DJI Mic發射器最長可用5.5小時，接收器則有5小時，連充電盒兩者均可達到15小時。

DJI Action 2備有雙屏幕套裝與續航套裝兩種選擇，前者包含Action 2、前屏幕擴充模組、磁力掛繩、磁力球頭組件、磁力轉接器和充電線，售4,299港元；後者包含Action 2、續航模組、磁力掛繩、磁力轉接器和充電線，售3,449港元。DJI Mic發售詳情待定。

模組化設計 掌拍DJI Action 2配Mic更好聲