法庭剛批准引導至美國受審 John Mcafee死於獄中

創辦防毒軟件公司McAfee Associates的企業家John McAfee，在西班牙時間星期三，死於巴塞隆拿附近一所監獄內，當地司法部指他很可能是死於自殺。他被美國紐約法院指控涉及與兩個加密貨幣計劃有關的詐騙和洗錢罪名，西班牙法院剛批准引導他到美國受審。

John McAfee去年被美國證券交易委員會指逃稅和未申報利得稅，去年10月在西班牙巴塞隆拿機場被捕。而美國司法部就指他利透過有關加密貨幣的虛假和誤導性陳述而賺取了2,300萬美元。據報在紐約法院的詐騙和洗錢控罪中，他的團隊就賺取了1,300萬美元。然而Mcafee就指這都是政治陰謀。他在2016年曾參與美國第三大黨自由意志黨的總統候選人角逐，在初選中排名第三。

據報在2008年金融海嘯前，McAfee的身家超過1億美元。2010年他將McAfee Associates賣給Intel。Intel 曾一度將公司改名為Intel Security，但2016年又再改回McAfee並分拆出來獨立運作。期間McAfee曾控告Intel濫用他的名字，最後雙方庭外和解，McAfee承諾不以自己的名字用在加密貨幣產品及服務上。

對於今次事件，美國司法部拒絕對John McAfee之死作出評論。