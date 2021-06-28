消費券優惠丨AlipayHK x Sino消費券體驗館即日開放 玩譚仔話遊戲送小食

電子消費券本周日起接受網上登記，市民需要揀選指定電子支付營辦商，以收取5,000港元電子消費券。為了最後衝刺搶「新客」，支付寶香港AlipayHK聯同信和集團，今天宣布於奧海城二期中庭，以「消費券不停，享‧邊度都好」為主題，打造出「AlipayHK x Sino消費券體驗館」，即日起至7月18日開放市民免費體驗。館內有6大互動科技專區，透過小遊戲供大家認識支付寶香港，再即場登記新用戶，盡享優惠。

支付寶港澳地區總經理李詠詩在開幕禮宣布，AlipayHK聯同達百間商戶推出近17億港元獎賞優惠，由7月4日登記期開始，新用戶將可從合作商戶中揀選最多5份迎新禮遇，有機會總值5,000港元。如果用戶參加友勁賞活動，首10位獲最多好友支持的用戶，更可獲贈iPhone 12 Pro Max乙部；而消費券消用期內每月使用次數最多的首10位用戶，也可獲得5,000港元獎賞。此外，信和集團市務總經理梁翠珊更表示，電子消費券可用於集團旗下4間酒店作Staycation消費。

而由即日至7月3日，只要提前於AlipayHK訂閱電子消費券資訊，獲確認後亦可得到30元優惠券。而官方在7月4、11、18、25日，以及8月1、8日，推出6階段「超離地特別賞」活動，贏取30,000元AlipayHK易乘碼交通獎賞等6種「另類」獎賞。