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消費券優惠丨AlipayHK x Sino消費券體驗館即日開放 玩譚仔話遊戲送小食
7 小時前
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電子消費券信和AlipayHK支付寶香港消費券體驗館
消費券優惠丨AlipayHK x Sino消費券體驗館即日開放 玩譚仔話遊戲送小食
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AlipayHK x Sino「消費券體驗館」佔地逾四千呎，以「消費券不停，享‧邊度都好」為主題，設有六大互動區域，涵蓋時尚生活、餐飲、零售等消費體驗。
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於「KOL大募集 KOL自拍專區」內，就可以化身網絡紅人，運用各類為你準備好的相框、濾鏡、貼紙，短片吸Like不是夢！

電子消費券本周日起接受網上登記，市民需要揀選指定電子支付營辦商，以收取5,000港元電子消費券。為了最後衝刺搶「新客」，支付寶香港AlipayHK聯同信和集團，今天宣布於奧海城二期中庭，以「消費券不停，享‧邊度都好」為主題，打造出「AlipayHK x Sino消費券體驗館」，即日起至7月18日開放市民免費體驗。館內有6大互動科技專區，透過小遊戲供大家認識支付寶香港，再即場登記新用戶，盡享優惠。

支付寶港澳地區總經理李詠詩在開幕禮宣布，AlipayHK聯同達百間商戶推出近17億港元獎賞優惠，由7月4日登記期開始，新用戶將可從合作商戶中揀選最多5份迎新禮遇，有機會總值5,000港元。如果用戶參加友勁賞活動，首10位獲最多好友支持的用戶，更可獲贈iPhone 12 Pro Max乙部；而消費券消用期內每月使用次數最多的首10位用戶，也可獲得5,000港元獎賞。此外，信和集團市務總經理梁翠珊更表示，電子消費券可用於集團旗下4間酒店作Staycation消費。

而由即日至7月3日，只要提前於AlipayHK訂閱電子消費券資訊，獲確認後亦可得到30元優惠券。而官方在7月4、11、18、25日，以及8月1、8日，推出6階段「超離地特別賞」活動，贏取30,000元AlipayHK易乘碼交通獎賞等6種「另類」獎賞。

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今日開幕禮李詠詩(左四)和梁翠珊(左五)邀請汪明荃、陶傑等名人撐場。(方保僑提供)
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「誰是購物狂 智探零售專區」設有「心理分析測試」，按下屏幕上的「開始分析」按鈕並回答問題，就可以解構你的購物傾向，得出5大消費類型，推薦最適合你的購物清單。
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於「網購外賣飛多轉 速遞優惠專區」內，坐上速遞電單車，從面前的大熒幕體驗速遞車手的奔馳快感，捕獲大從天而降的消費券及向路人送遞各式產品，獲取分數，爭取於速遞車王排行榜中成為第一車手。
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與譚仔阿姐用譚仔話展開「激情」對話。
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邀得譚仔雲南米線以及譚仔三哥米線破天荒首次合作，用戶可於「AlipayHK x譚仔+三哥 你天喎講 耳熟能詳飲食專區」內，測試你對譚仔話的了解程度，贏取經典小食。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/消費券優惠丨alipayhk-x-sino消費券體驗館即日開放-玩譚仔話遊戲送小食-273895
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