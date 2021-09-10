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混合工作模式部署 Lenovo ThinkSmart Core
49 分前
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混合工作模式部署 Lenovo ThinkSmart Core
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Lenovo早前推出「ThinkSmart Core」，亦是Lenovo首個用於會議空間、獲Microsoft Teams Rooms認證、兼顧靈活性和可擴展性的模組式會議室套件。

結合線上線下協作，愈來愈多企業適應混合工作模式，為此Lenovo早前推出「ThinkSmart Core」，亦是Lenovo首個用於會議空間、獲Microsoft Teams Rooms認證、兼顧靈活性和可擴展性的模組式會議室套件，協助企業部署應用。

ThinkSmart Core套件將提供兩種配置，其一是「ThinkSmart Core+Controller」專為已配備Teams認證音效和視像設備的工作空間而設。其二是完整的「ThinkSmart Core Full Room Kit」，除ThinkSmart Core運算裝置與Controller控制面板外，還配備ThinkSmart Cam視像鏡頭及ThinkSmart Bar XL條狀音箱，提供高質素視像和沉浸式音效，適用於小至大型會議室以至家居辦公室。

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完整的「ThinkSmart Core Full Room Kit」，除ThinkSmart Core運算裝置與Controller控制面板外，還配備ThinkSmart Cam視像鏡頭及ThinkSmart Bar XL條狀音箱。
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預載ThinkSmart Manager 2.0的ThinkSmart Controller，為主持人提供簡便會議管理。

ThinkSmart Core與ThinkSmart Controller

袖珍且緊湊機箱設計的ThinkSmart Core，搭載Intel Core i5-1145G7E IoTG vPro處理器、TPM2.0安全晶片、8GB DDR4記憶體連256GB PCIe TLC SSD，預載《Windows 10 IoT Enterprise SAC》。機箱具備充足連接端子，同時具有整合式線纜管理及兼容VESA掛架，以便穩妥安裝。

至於ThinkSmart Controller提供10.1吋16:10比例觸控屏，面板容許作30度或60度兩種操作與觀看視角，還擁有10米長的USB-C供電線，其內置紅外線感應器，更可感應何時有人進出會議室。

官方同時釋出最新《ThinkSmart Manager 2.0》會議管理程式，改良Microsoft Teams Rooms會議分析的單一狀態儀錶板，又增設適用於iOS或Android的apps，以手機存取ThinkSmart Manager，查看設備狀態(如裝置正常與否和與會人士在線狀態)和接收推送通知。主持人更毋須另發電郵，直接在ThinkSmart Manager建立並向協作團隊發送訊息。

ThinkSmart Core+Controller及ThinkSmart Core Full Room Kit現已上市，詳情可瀏覽www.lenovo.com/ThinkSmart查詢。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/混合工作模式部署-lenovo-thinksmart-core-290463
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