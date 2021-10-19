港產發明 「MagSafer 2.0」雙向MagSafe防水尿袋 冀眾籌200萬實現量產

隨著iPhone推出MagSafe無線充電功能，令坊間不少相關功能尿袋湧現。惟大部分無線充電器只有無線輸出，而未有無線輸入，加上電量及充電速度亦較參差，對此港產THINKTHING STUDIO製作出首個雙向MagSafe輸出輸入，兼備防水功能的高效充電池「MagSafer 2.0」。產品現已於indiegogo開展眾籌計劃集資生產，據悉廠方指產品將設有4種版本，包括最基本的木炭黑(Charcoal Black)，如眾籌金額達50萬港元，就會加推焦糖金(Caramel Gold)；如達到100萬港元，便會推出昭然銀(Visible Silver)；至於終極防水的馬林藍(Merlin Blue)版本，由於生產成本昂貴，廠方指集資額要達到200萬港元，才能「解鎖」功能。

自家MCU單晶片 支援MagSafe同時輸出輸入

其實Apple官方MagSafe充電器只提供輸出而並無輸入功能，因為要顧及電流向、功耗和尿袋體積問題。而THINKTHING STUDIO聲稱自家成功研發MCU，讓電力更有效且安全地，同時輸入及輸出，並妥善安排電力分配，用家可直接使用MagSafe或一般無線充電器，為MagSafer 2.0及手機充電。

此外MagSafer 2.0內置5,000mAh 1.5C鋰電池，用上雙電池串聯7.2V技術，較巿面一般的單電池3.6V，更有效率維持穩定的15W無線輸出。

無線+Type-C同時為兩機充電

MagSafer 2.0(非防水版)備有Type-C端子，可在MagSafe充電期間，同時以有線方式，向另一裝置提供最高20W充電效能，一電兩充亦毫無難度。而Type-C端子亦當然可用於輸入充電，支援Type C-PD 15W快充功能，更重要的是，MagSafer 2.0還對應其他無線充電手機，只要配合早前推出的MagSafer 1.0磁貼，即可把無線充電升級為MagSafe，配合MagSafer 2.0隨時充電。

值得一提，MagSafer 2.0採用鋁金屬外殼，能夠有效散熱，大大提高充電的安全性；還在充電器側加入活動式小腳架設計，充電同時還可以當成支撐架睇片，設計貼心。