演繹黑之極致 LG QNED MiniLED 8K最強

買電視要試睇先可以見真章！LG今日至下周二於灣仔合和中心3樓設立「LG Experience Museum」快閃體驗館，率先感受QNED MiniLED 8K電視呈現最真實的色彩表現，極致純黑一目了然。現場大家更可免費扭蛋抽獎，贏走100張《拉闊音樂會 風火雷電 林家謙X姜濤X柳應廷X Tyson Yoshi》GOGOX速遞廣東歌門票！

QNED較LCD高10倍對比度

今次登場的LG QNED MiniLED系列，包括最大86吋旗艦級8K電視的QNED99，以及最大75吋4K電視的QNED91，採用量子點與NanoCell顯示技術，配合Mini LED作為光源。廠方將多達30,000顆Mini LED加裝到背光模組中，全陣列背光控光2,500個發光區域，透過增加發光位置而提升更鮮明的畫面亮度，比傳統LCD電視帶來高10倍的極佳對比度。至於NanoCell則採用約1nm的納米粒子過濾暗淡顏色，還原精準色彩，黑色更為深邃，色澤也實淨。電視亦通過Intertek認證，能提供100%色彩量與一致性。

當中QNED99搭載最新α9 Gen4 AI處理器8K和4.2聲道60W音響；QNED91也有α7 Gen4 AI處理器4K與2.2聲道40W喇叭，而且兩款電視均支援4K@120fps打機體驗、Dolby Vision IQ、HDR10 Pro和Dolby ATMOS。講到定價，要享受極致視聽盛宴，攻頂買最勁86吋QNED99 8K，要花上169,980港元；至於75吋QNED91 4K，亦售69,980港元，比較肉赤。小編推薦大家買QNED99的65吋版本，僅售48,980港元已可體驗8K滋味，電視尺寸也適合大多數家居，性價比最高！

同場加映：

LG TONE Free FP9奢華金

LG也推出改良版真無線ANC耳機LG TONE Free FP9，在黑白雙色以外加入奢華金色選擇。耳機沿用Meridian音效調節技術、充電盒內置UVC主動式消毒、支援SBC與AAC解碼，以及藍牙5.2連接。FP9還改良耳膠令佩戴更舒適，又新增低語通話模式(Whispering Mode)，只要摘下右側耳機便可充當話筒。再者FP9還在充電盒加入藍牙dongle功能，一條3.5mm轉藍牙接線，便可為任天堂Switch等裝置，作無線聆聽。支援IPX4防水、連充電盒提供20小時播放時間的LG TONE Free FP9，售1,690港元，現已上市。

體驗館預約：https://live.hkrsvp.net

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