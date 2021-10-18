無裁切4K 60P Sony α7 IV呈現電影味

不論是哪一類攝影師，拍片已是大勢所趨，尤其是婚攝、廣告製作、微電影等，一部「搵食」全片幅無反動軏便花費數萬元。幸好諸位毋須攻頂！事關Sony推出全新α7 IV，僅以α1四成價位，便可盡享旗艦級攝錄性能，並支援無裁切4K 60P Super35格式影片，配合S-Cinetone，包保拍出電影感！



33MP背照式CMOS 10fps連拍800張

Sony α7 IV定位介乎α1與α7s III之間準旗艦級數全片幅無反，故此較3年前上代相機，新作α7 IV既採用類似α7s III的機身手感，不少α1旗艦級性能亦下放至此機身上。跟α7s III一樣，α7 IV搭載全片幅背照式Exmor R CMOS，但像素升級至33MP像素，並支援15級動態範圍、可拓展ISO感光度至204,800(相片)與102,400(影片)。新機具備5.5級機身防震，又採用BIONZ XR影像引擎，效能較上代勁升8倍，配合石墨物料機身散熱，10fps連拍可達800張以上RAW+JPEG圖片，甚至逾一小時連續錄影，一樣應付自如。

可拍4K 60P 實時追焦兼呼吸補償

針對用家追求專業攝錄質素，新機應用AI演算對焦技術，既可以像Experia手機般Real-Time Tracking實時追焦外，更涵蓋影相和拍片時實時對人、動物、鳥類眼睛自動對焦，相機提供側翻式3吋1.03MP像素LCD，容許Touch Tracking點觸切換焦點。進階用家更可在拍片用AF Assist鎖定焦點再手動微調，又有Focus Map顯示景深狀態，更內建鏡頭呼吸補償，攝錄時轉換目標就不會有畫面郁動情況。再者，新機終於支援無裁切每秒60格4K Super35格式影片、S-Log3與10-bit 4:2:2色彩取樣，亦備有S-Cinetone電影感色調設定與10種Creative Look畫面風格。相機更提供相片/影片/S&Q轉盤，方便一擰切換整套攝錄設定；機頂又有醒目錄影鍵，握柄也寬闊，操縱更得心應手。

售價方面，Sony α7 IV淨機身售20,490港元；連FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS套裝售21,990港元，11月下旬上市。同場官方加推HVL-F60RM2與HVL-F46RM兩支閃光燈，前者能每秒10次速度連閃200次，後者則提供連閃60次，分別售4,490港元和3,090港元，本月下旬賣街。

查詢：2833 5129

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