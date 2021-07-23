特製天璣1200-AI加持 OnePlus Nord 2 5G 強化畫攝

OnePlus事先張揚，上周四為印度與歐洲市場推出中階新作OnePlus Nord 2 5G。如同廠方預告，新機用上訂製版聯發科天璣1200-AI處理器，多了「AI」加持，此機強化屏幕表現、遊戲操作流暢度和攝影性能，令新機媲美準旗艦級數。同場還有OnePlus Buds Pro真無線耳機登場，值得支持。



OnePlus Nord 2 5G設計參考旗艦款OnePlus 9 Pro的造型，提供Blue Haze薄霧藍與Gray Sierra灰調兩款色系，然而手機搭載天璣1200-AI 5G晶片，它亦是聯發科宣布開放天璣5G架構後的首款出品。透過聯發科的DORA AI平台，在屏幕、攝影和遊戲三方面作出AI人工智能提升。如6.43吋Fluid AMOLED挖孔屏具備90Hz畫面更新率和更流暢觸控採樣率，又配備Smart Ambient Display根據環境智能調整屏幕亮度；至於450MP像素後置3鏡配置，主鏡頭採用旗艦級Sony IMX766元件加上光學防手震，其AI運算可辨識22種場景，並在錄影時即時調整色彩和亮度對比，而前置32MP自拍鏡亦可偵測5組臉孔。搭載OxygenOS 11.3作業系統、內置支援65W有線快充4,500mAh電池的OnePlus Nord 2 5G，備有8GB+128GB和12GB+256GB兩種版本選擇，分別售399歐元(約3,653港元)及499歐元(4,568港元)，率先在印度和歐洲地區上市。

同場官方也發表OnePlus Buds Pro主動降噪真無線耳機，其帶柄入耳式設計提供黑、白2色選擇，耳機搭載11毫米單元及單側三麥克風提供最高40dB降噪效果，亦對應LHDC解碼、杜比全景聲和藍牙5.2高速連接。連帶充電盒最長提供38小時播放時間；就算開啟降噪仍有28小時續航力，相當不俗。用家還可配合專屬app啟動Zen Mode Air五級降噪功能。符合IP55防水防塵、支援10分鐘快充10小時播放的OnePlus Buds Pro，僅售150美元(約1,166港元)，9月1日起在美加地區上市。

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