玩物壯志丨跨界聯乘 LEICA x MEDICOM TOY BE@RBRICK 「M」本月登場

Leica宣布跟日本潮流玩具品牌Medicom Toy合作，以Leica相機為設計靈感，聯乘推出BE@RBRICK系列全新產品 —— LEICA x MEDICOM TOY BE@RBRICK 「M」。

玩具由創意品牌3125C擔任設計指導，並由品牌團隊的Mike Lam和Leica相機設計師David Suh聯合設計。玩具造型來自Leica經典的M系列相機，其黑銀配色與銀色鍍鉻款的相互襯托，公仔正面印有紅色Leica標誌。此外100%與400%尺寸的組合套裝還配有Leica獨家訂製的相機繩和多功能相機套。

LEICA x MEDICOM TOY BE@RBRICK「M」系列將限量發售1000%、400%及100%三種尺寸。1000%尺寸售6,880港元；400%和100%尺寸以組合套裝形式發售，定價3,480港元，8月21日上市。

有興趣購買此限量套裝的潮人，可於本月9日至15日期間到Leica Camera HK Facebook或instagram專頁，以抽籤連結登記購買，中籤者將會於本月17至18日收到訊息通知確認；並於正式開賣當天，中籤者須於指定時段親臨銅鑼灣旗艦店購買，逾時作廢。