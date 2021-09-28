瑞士新一代inCharge 6 新增功能防水濺或防塵垢

繼瑞士品牌Rolling Square推出第一代inCharge 6六合一快充數據線後，受到市場好評，最近推出第二代，保留原有優點外，亦改良了第一代不足之處，包括新增插頭保護套等配件，達到簡單的防水濺或防塵垢堆積。

inCharge 6外殼採用鋅鋁合金打造，採用磨砂處理，體積小巧。其最大賣點六合一快充數據線包括USB to USB-C、USB to Lightning、USB to MicroUSB、USB-C to MicroUSB、USB-C to Lightning、USB-C to USB-C，功能比市場上其他數據線強大及完整。中間電線部分以強韌的尼龍編織材質，包裹內部傳輸線，增強耐用性，而兩端採用磁吸收納的設計，更易於收藏。

新一代inCharge 6特點：

USB-C至USB-C 超快速充電，電腦、遊戲機、平板電腦等裝置都能充電。

Apple lightning 快速充電，最高可達18W。

inChargeX可以將您的手機或Tablet搖身一變成為後備電源，(僅在使用USB-C手機作為輸入時可用）。

支持充電和快速數據傳輸，使您能夠以480Mbit的速度快速傳輸數據。

接頭附的N52 強力磁鐵，讓你能夠直接將其對折成一個環，固定在鑰匙圈、背包揹帶上隨身攜帶。

『3D立體保護蓋』能防止你的inCharge X接頭芯片直接碰觸到水或防塵垢堆積。

堅固金屬🛡外殼再加上TPU全包200條銅線的保護，締造耐用及不易損壞之選。

規格：

inCharge 6

長度：14厘米

顏色：熔岩黑、寶石藍、雲石金

零售價：$168

InChargeX Max

長度：1.5米

零售價：$198

港澳總代理

Smart Concept Group Limited

原裝行貨，保用一年

