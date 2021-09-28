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瑞士新一代inCharge 6 新增功能防水濺或防塵垢
2021-09-28
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瑞士inCharge 6新一代六合一數據線
瑞士新一代inCharge 6 新增功能防水濺或防塵垢
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(圖左1-3)InChargeX顏色包括寶石藍、熔岩黑、雲石金 (圖右1)InChargeX Max
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選用N52強力磁石裝置
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結合USB to USB-C、USB to Lightning、USB to MicroUSB、USB-C to MicroUSB、USB-C to Lightning、USB-C to USB-C
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inCharge 6全長14厘米
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手機可變成行動電源(僅限Android手機)
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備有鎖匙圈，可扣上其他物件

繼瑞士品牌Rolling Square推出第一代inCharge 6六合一快充數據線後，受到市場好評，最近推出第二代，保留原有優點外，亦改良了第一代不足之處，包括新增插頭保護套等配件，達到簡單的防水濺或防塵垢堆積。

inCharge 6外殼採用鋅鋁合金打造，採用磨砂處理，體積小巧。其最大賣點六合一快充數據線包括USB to USB-C、USB to Lightning、USB to MicroUSB、USB-C to MicroUSB、USB-C to Lightning、USB-C to USB-C，功能比市場上其他數據線強大及完整。中間電線部分以強韌的尼龍編織材質，包裹內部傳輸線，增強耐用性，而兩端採用磁吸收納的設計，更易於收藏。

新一代inCharge 6特點：

  • USB-C至USB-C 超快速充電，電腦、遊戲機、平板電腦等裝置都能充電。
  • Apple lightning 快速充電，最高可達18W。
  • inChargeX可以將您的手機或Tablet搖身一變成為後備電源，(僅在使用USB-C手機作為輸入時可用）。
  • 支持充電和快速數據傳輸，使您能夠以480Mbit的速度快速傳輸數據。
  • 接頭附的N52 強力磁鐵，讓你能夠直接將其對折成一個環，固定在鑰匙圈、背包揹帶上隨身攜帶。
  • 『3D立體保護蓋』能防止你的inCharge X接頭芯片直接碰觸到水或防塵垢堆積。
  • 堅固金屬🛡外殼再加上TPU全包200條銅線的保護，締造耐用及不易損壞之選。

規格：

inCharge 6
長度：14厘米
顏色：熔岩黑、寶石藍、雲石金
零售價：$168

InChargeX Max 
長度：1.5米
零售價：$198

 

港澳總代理
Smart Concept Group Limited
原裝行貨，保用一年
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/瑞士新一代incharge-6-新增功能防水濺或防塵垢-287004
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