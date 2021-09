瑞士新一代inCharge 6 新增功能防水濺或防塵垢

繼瑞士品牌Rolling Square推出第一代inCharge 6六合一快充數據線後,受到市場好評,最近推出第二代,保留原有優點外,亦改良了第一代不足之處,包括新增插頭保護套等配件,達到簡單的防水濺或防塵垢堆積。

inCharge 6外殼採用鋅鋁合金打造,採用磨砂處理,體積小巧。其最大賣點六合一快充數據線包括USB to USB-C、USB to Lightning、USB to MicroUSB、USB-C to MicroUSB、USB-C to Lightning、USB-C to USB-C,功能比市場上其他數據線強大及完整。中間電線部分以強韌的尼龍編織材質,包裹內部傳輸線,增強耐用性,而兩端採用磁吸收納的設計,更易於收藏。

新一代inCharge 6特點:

USB-C至USB-C 超快速充電,電腦、遊戲機、平板電腦等裝置都能充電。

Apple lightning 快速充電,最高可達18W。

inChargeX可以將您的手機或Tablet搖身一變成為後備電源,(僅在使用USB-C手機作為輸入時可用)。

支持充電和快速數據傳輸,使您能夠以480Mbit的速度快速傳輸數據。

接頭附的N52 強力磁鐵,讓你能夠直接將其對折成一個環,固定在鑰匙圈、背包揹帶上隨身攜帶。

『3D立體保護蓋』能防止你的inCharge X接頭芯片直接碰觸到水或防塵垢堆積。

堅固金屬🛡外殼再加上TPU全包200條銅線的保護,締造耐用及不易損壞之選。

規格:

inCharge 6

長度:14厘米

顏色:熔岩黑、寶石藍、雲石金

零售價:$168

InChargeX Max

長度:1.5米

零售價:$198

港澳總代理

Smart Concept Group Limited

原裝行貨,保用一年