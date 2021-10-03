環保又LIGHTSPEED Logitech撞色G435無線電競耳機

電競耳機普遍設計硬派，色彩單調，有見及此，Logitech全新推出G435雙模無線電競耳機，備有「黑黃色」、「莓果色」及「霧紫色」3種撞色款式以供選擇，從此直播主佩戴這款耳機開live就不怕老套！

Logitech G435輕巧設計，僅重165克，為照顧頭部尺寸較小或女性用家，耳機頭帶內側長度約為22厘米，戴上時能延伸至32厘米，兼容性高。耳機又響應環保，通過CarbonNeutral認證，將產品的碳影響減少到零，外殼還使用至少22%的海洋回收塑料製成，包裝盒更經過FSC森林監管委員會認證，為實現碳中和出一分力。音色方面，G435搭載40毫米單元，頻率響應為20Hz至20kHz、阻抗為45Ohms、靈敏度83.1dB SPL/mW，規格大路。針對連接速度，耳機提供自家LIGHTSPEED無線連線和藍牙5.2兩種模式，不僅可以連接手機、PC，還同時支援Switch、PS4與PS5主機，一機通用作多裝置之間隨時輕鬆切換，非常方便。

Logitech G435售799港元，現已上市。

查詢：3102 1698