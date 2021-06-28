環法單車賽 AR如置身現場

環法單車賽主辦機構阿莫里體育組織(A.S.O.)鑑於持續的旅遊限制及各項應付新冠疫情的安全措施，與官方技術合作夥伴NTT Ltd合作，建立全球最大型互聯虛擬運動場，提供多項數碼體驗，讓世界各地的觀眾可投入欣賞賽事。

歷時三周的環法單車賽於6月26日至7月18日間舉行，大會提供：

• 賽事中心：官方現場追蹤據點，為環法單車賽網頁letour.fr及手機應用程式提供實時賽事資訊。

• LeTourData：收集的數據以人工智能分析及預測賽事，並在Twitter、Instagram及電視等媒體發布。

• 3D追蹤器：以擴增實境(AR)應用程式提供各個比賽階段的3D觀賞視角。

• 「Tour de France Fantasy」遊戲：結合數據分析及NTT Predictor的機器學習(ML)預測，為觀眾提供其關注選手的數據，完善遊戲體驗。

• 媒體展示牆：於選手村設置媒體展示牆，提供LeTourData的可視化數據分析及賽事實時資訊。

環法單車賽是一個「可移動運動場」，為期21天的賽事中每天轉換場地，全程共長3,400公里，橫跨法國一些最偏遠的地方，從鄉村小鎮至陡峭崎嶇的阿爾卑斯山及庇里牛斯山。NTT於賽程中眾多地點部署物聯網感應器、邊緣運算及網絡系統，整合至其智能平台並標誌於每個賽段的地理模型上，從而實時掌握各賽段的在地實況、新冠疫情密切接觸者追蹤，以及大會遊行花車(Caravan)和選手的到達時間。

此外，該公司亦首次利用邊緣運算技術獲得的數據進行實時分析，並傳輸至參與比賽的單車上，讓參賽者即使身處偏遠或高山賽段亦可即時一覽賽事全況。其先進運動科技高級副總裁Peter Gray表示，「環法單車賽自2015年起便推行數碼化，通過從選手身上獲取的數據提供實時更新。今年，NTT為賽事創造『數碼分身』，為大眾在充滿變數的賽程及環境中提供實時資訊，確保賽事能順利進行。同時，令觀眾可隨時掌握賽情，更加投入於比賽當中。」

為了支援A.S.O.廣泛的觀眾及營運相關服務，NTT構建了一個真正的混合IT環境，以基礎設施即代碼(Infrastructure as Code)自動部署各種實體伺服器、虛擬伺服器、容器及無伺服器運算，應對不同工作負載，並由服務平台及通過託管式協作服務連接的全球專家團隊進行監測，確保比賽或運算過程、應用程式及用戶都有最佳連接。