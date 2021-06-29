用瀏覽器玩高畫質遊戲 Xbox雲端遊戲正式iPhone及iPad公測

經過多月封測，Microsoft日前宣布Xbox雲端遊戲正式展開公測，22個國家的Xbox Game Pass Ultimate會員，可以透過瀏覽器在PC、iPhone或iPad遊玩過百款高畫質Xbox遊戲。

遊戲玩家只要將支援的藍牙控制器連結到手機，然後以瀏覽器到www.xbox.com/play，登入Microsoft帳戶即可遊玩Xbox Game Pass遊戲庫裡的遊戲。支援的瀏覽器包括Microsoft Edge、Google Chrome和Apple Safari；iPhone和iPad玩家則需要至少升級至iOS/iPadOS 14.4，而網絡速度最少要有10Mbps。惟現時亞洲地區只有韓國提供Xbox雲端遊戲服務。

早前Microsoft對旗下的數據中心進行升級，在Xbox雲端遊戲上使用經過客製化的Xbox Series X主機，縮短遊戲載入時間及提升幀率。而為了在網絡上提供低時延的高質遊戲體驗，現時Xbox雲端遊戲串流解像度為1080p全高清，最高幀率為60fps。