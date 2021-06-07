智慧生活丨疫下網店行業趨勢 SHOPLINE預示賣貨潮流

香港是一個彈丸之地，超市、便利店、食肆一概「落樓就有」，過往本地電商發展亦不蓬勃，惟疫情新常態，為免中斷實體零售鏈，企業們紛紛創建網購平台。港產開店平台SHOPLINE發表「2021香港開店白皮書」，剖析市況之餘，也為小店提供疫市營商錦囊，轉危為機。

疫情加速香港網購市場發展，去年SHOPLINE香港店家總營業額上升達195%，開店商戶數目勁升八成，而總人流和總訂單數也分別上升155%和228%。至於新網店種類，生活起居、飲食等產業冒起速度最快，佔網店市場近四成，反映消費者的購物需要。另外網購也改變消費模式，如去年34%人揀選PayMe、支付寶等電子支付途徑，信用卡付款卻由前年的35%降至去年的20%。網上營商繼續成兵家必爭之地，過半受訪店家去年增加網購平台資源，當中八成屬宣傳和廣告投放成本。SHOPLINE香港區總經理韋百濤Plato認為，「疫情改變網店定位，老品牌如安記海味、檸檬王等也開設網店來拓展業務之餘，也透過平台建立品牌形象。」

小店要開設網店，以往需聘請專人撰寫平台和負責營運，甚至加購雲端方案，對於缺乏科技知識的店家，未起步已相當頭痛。Plato指SHOPLINE可協助中小企作電商轉型，因應不同網店規模，選擇不同收費的開店方案。SHOPLINE後台提供響應式網站設計素材、訂單和庫存系統，也擔當支付和物流串接中介，費用最平每年毋須7K，相當划算。Plato笑言，「如果小店貨品種類並不複雜，花兩個下午上載資料即可開店，平均7天後更出現首張訂單呢。」

O2O(Online to Offline)線上線下的商業模式，是現今網店發展趨勢，以多渠道銷售應對嚴峻的經營環境。Plato指出去年O2O全方位銷售商戶數字增長高達15倍，東南亞地區的跨境電商營業額也較前年大增六成。為協助沒有實體店或海外品牌開拓商機，早前於中環IFC開設「POWERED BY SHOPLINE」期間店，每月輪流邀請品牌進駐營運，如本月便是台灣手信「海邊走走」。



此外，善用Facebook、IG等社交媒體協同宣傳，也是網店的必須手段。Plato指SHOPLINE具備串接Google和Facebook的AI廣告系統，「一次落廣告步驟，便可在複數平台進行宣傳，且AI會根據銷情自動將廣告資源分配至熱賣產品；當貨品售罄時更自動暫停廣告，減省監察時間兼減低浪費。」他留意到不少店家會分散投資多位Micro Influencers進行KOL推廣，提供推薦代碼或優惠促銷連結，他發現有提供推薦代碼的店家，其訂單量會多6.2倍，並強烈建議店家建立會員制度，「既可透過大數據給予會員合適的推廣外，也鼓勵熟客回饋，培養顧客粉絲。」

帶貨KOL、直播行銷也是網店的新戰場，據官方統計周三晚上最多人觀看直播，較其他日子高接近一倍，且熱門平台依次是Facebook、IG和YouTube。而SHOPLINE LIVE兼具連接Facebook直播功能，一次啟動同時兩處開Live，店家可在廣播下方顯示商品供顧客查閱，毋須離開直播，即可下單結帳；或是顧客輸入店家自訂的關鍵字或「+1」隨即下單，系統會連接聊天機械人，在Facebook Messenger自動發送通知訊息，提醒顧客付款結帳。

網址：https://shopline.hk/