百度發表汽車機器人 「蘿蔔快跑」無人車出行即將推出

百度Baidu與央視聯辦的「百度世界大會2021」今早揭幕，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏談及未來AI出行生活時，發表了百度「汽車機器人」的雛型，又指從Baidu Apollo自動駕駛方案累積經驗後，即將無人車出行服務平台走進商業運營階段，同時宣布「蘿蔔快跑」無人車出行即將登場。

百度汽車機器人

李彥宏指未來AI機器人將會以汽車形態服務大眾，而新發表的百度汽車機器人將具備L5級自動駕駛能力、語音及人臉識別等能力，透過分析用家潛在需求，主動提供服務，以及汽車機器人具備深度機器學習及不斷升級能力，聽起來真有點像《變形金剛》。發布會現場更展示一台雛型汽車機器人，採用自動鷗翼門、全玻璃車頂與外部感測器融為一體，至於車廂空間寬敞，不設方向盤、踏板，只配備超大曲面屏、智能中控、變光玻璃、零重力座椅等配置。官方更宣稱汽車機器人能全程自動駕駛，順利應對無保護左轉、避讓行人和其他車輛等複雜場景。

「蘿蔔快跑」無人車出行

同場百度也還帶來了升級版無人車出行服務平台「蘿蔔快跑」，預計未來3年將覆蓋30個城市。官方總結Baidu Apollo的經驗，指出截至今年上旬，百度Apollo自動駕駛出行服務已累計接待乘客超過40萬人次、測試里程剷逾1,400萬公里、並已在北京、廣州、長沙及滄州開放載人服務。

此外官方又於河北保定展示了AI智慧信控系統，於84個路口部署AI智慧信控系統，令無人車行程時間平均縮短約20%。目前，百度ACE智慧交通引擎正研究智慧網聯、智慧交管、智慧高速、智慧停車等技術，相關成果陸續在北京、廣州、上海、重慶近30多個城市實施。