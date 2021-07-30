盤點Samsung Galaxy三大新品 Z Fold3具屏下相機可用S Pen Z Flip3外屏變大 Watch4生物電阻測體脂

Samsung一早事先張揚，於昨晚的Samsung Unfold the Future發布會推出3大旗艦新品，包括兩款摺屏手機Galaxy Z Fold3 5G與Galaxy Z Flip3 5G，以及新一代智能腕錶Galaxy Watch4系列。其中Galaxy Z Fold3 5G沿用向內摺屏設計，6.2吋手機能展開成7.6吋平板，除了改良摺屏的轉軸結構和支援S Pen操作外，更靜悄悄加入自家屏下相機技術，令新機真正躋身「真全屏」行列；而Galaxy Z Flip3 5G的翻蓋式摺屏設計但外屏變大了4倍，查看資訊更方便；至於Galaxy Watch4的三合一感應器除了基本的PPG和ECG外，更新增BIA生物電阻分析技術，方便檢測體脂、含水量等更細緻健康參數。

Galaxy Z Fold3 5G加入屏下相機技術

採用內摺疊屏幕設計的Galaxy Z Fold3 5G，新機外觀大致跟上一代相若，外屏幕為24.5:9比例6.2吋HD+ Super AMOLED，具有2,268x832解析度、120Hz畫面更新率和最高亮度1,500nits；打開則是一塊偏四方的7.6吋QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display面板，比例為22.5:18、2,208x1,768解析度、120Hz畫面更新率和最高亮度1,200nits。雖然整體較上代略小一點，但手機淨重也輕磅至271克，共且採用Armor Aluminum鋁合金材質和康寧Gorilla Glass Victus強化玻璃，內折式隱藏轉軸的強度也增加10%，可承受20萬次反覆摺疊，加上IPX8防水標準，手機耐用度可謂大升級。

Galaxy Z Fold3 5G還首次採用自家屏下相機技術，官方指Z Fold3 5G的鏡頭開孔由極細小的像素組成，增加屏幕的可視區域，並搭配全新Eco顯示技術，將屏幕亮度提升29%和減少電量消耗。實際展示時由於屏下相機的位置處於面板邊緣位置，因此「真全屏」觀感實在不俗。此外手機好評的Flex Mode亦更新Multi-Active Window分割視窗；又可利用App Pair功能，自訂2至3個常用apps作一按同時開啟；還有全新Task Bar功能，毋須返回主屏幕即可在apps之間快速切換，更為方便。

此外新機也加入對應S Pen行列，支援S Pen Fold Edition和S Pen Pro書寫操作，兩款均採用可伸縮筆尖和限力技術，不用擔心摺屏會被S Pen「篤爆」。至於硬件方面，手機搭載高通S888 5G晶片、12GB記憶體連最高512GB儲存，內置4,400mAh電池，而後置3鏡組合均是12MP像素，包括廣角、超廣角和兩倍遠攝。幻影黑、綠、銀3種選擇售1,799.99美元起(約14,004港元)，本月26日下午4時正起接受預訂。

Galaxy Z Flip3 5G外屏變大更易看

至於翻蓋式摺屏設計的Galaxy Z Flip3 5G，機身尺寸略有微調，展開時仍是6.7吋FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display，比例為22:9與2,640x1,080解析度，同樣有120Hz畫面更新率和最高亮度1,200nits。機身跟Z Fold3 5G一樣用上Armor Aluminum鋁合金材質和康寧Gorilla Glass Victus強化玻璃，也符合IPX8防水標準。惟最大改動在於外屏面積與相機布局，增大至1.9吋Super AMOLED，較上代大4倍，更易查看日程安排、天氣等資訊，也對應外屏開啟Samsung Pay，電子支付更簡單。為了遷就外屏，雙鏡布局變成縱向排列，備有雙12MP像素廣角與超廣角鏡頭。

規格方面，手機同樣搭載高通S888 5G晶片、8GB記憶體和最高256GB儲存、內置3,300mAh，提供奶油白、森林綠、丁香紫及幻影黑4種選擇，售999.99美元起(約7,780港元)，本月26日下午4時正起接受預訂。

Galaxy Watch4/Classic生物電阻可測體脂

除了兩款摺屏手機，Galaxy Watch4系列同樣充滿驚喜。Galaxy Watch4與Galaxy Watch4 Classic兩者差異在於尺寸、錶圈設計和錶殼用料。前者為40毫米/44毫米，配上簡約圓形錶圈和鈦合金錶殼；後者為42毫米/46毫米較大錶面，加上帶鋸齒邊緣旋轉錶圈和不鏽鋼錶殼。兩款均採用1.4吋Super AMOLED，搭載自家頂級Exynos W920晶片、1.5GB+16GB儲存，符合5ATM+IP68標準。續航力方面也有所提升，Watch4系列最長可用40小時，兼支援快充功能，充電30分鐘即可用10小時。

之前Google提及過，腕錶首次採用Wear OS Powered by Samsung，用家從此可於手錶使用Google地圖等多款Google apps、或是Google Play下載第三方程式，當然自家Samsung Pay、SmartThings及Bixby等Galaxy服務仍可使用，兼容性大升級。

講咗咁多，Galaxy Watch4的「殺著」，就是三合一BioActive感應器，除一般腕式光學心率、心電圖和血氧濃度外，更首次提供BIA生物電阻抗分析感應器，用家只要將兩根手指放於錶圈側的按鍵，手錶便會發放微弱電流通過全身，透過測量電阻變化，約15秒即可檢查骨骼肌含量、基礎代謝率、體內水分和體脂百分比等數據，讓用家更深入了解自己的健康狀況。定價方面，Galaxy Watch4備有黑、白、橄欖綠和薰衣草紫，僅售249.99美元(約1,945港元)；Galaxy Watch 4 Classic則提供黑白雙色，售349.99美元(約2,723港元)，本月26日下午4時正起接受預訂。