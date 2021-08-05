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直出EMOJI Logitech POP Keys大玩個性派
1 小時前
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LogitechEMOJIPOP Keys無線藍牙機械鍵盤茶軸
直出EMOJI Logitech POP Keys大玩個性派
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Logitech推出全新POP Keys無線機械式鍵盤，具備可換式EMOJI鍵帽設計。

無論是社交媒體還是短訊溝通，大家已習慣加上EMOJI來表達情感。Logitech推出全新POP Keys無線機械式鍵盤，具備可換式EMOJI鍵帽設計，供用家隨心更換EMOJI鍵帽表達情感，再配合《Logitech Option》自訂相應EMOJI，從此所有心情都能一鍵發送。

產品採用復古打字機造型設計，提供淺紫、黃、粉紅3種可愛配色選擇。鍵盤最右側已配置4款EMOJI鍵帽(愛心眼😍、難過大哭😭、開心大笑😄、笑中帶淚😂)，再另附4款鍵帽(生火🔥、愛心❤️️、讚好👍、祈禱感謝🙏)，搭配軟體設定，所有心情均可一鍵發送，隨時表態。用家還能依照心情自由替換，亦可在POP Keys上端的F4到F12鍵上，安裝全部8款鍵帽，盡顯個性。

Logitech POP Keys並非只賣外表，它可是採用茶軸配上圓形鍵帽，提供傳統打字機的專屬手感和鍵程回饋感，而且鍵盤能承受多達5,000萬次敲擊，電池壽命也長達3年，夠晒耐用。同場還有POP Mouse，滑鼠Smartwheel可自動從高準確度滾動模式切換到快速滾動模式，也支援《Logitech Flow》，可在不同裝置之間輕鬆複製和貼上檔案、文件和圖像。

POP Keys無線藍牙機械鍵盤售699港元；POP Mouse無線藍牙滑鼠售229港元，預定本月陸續上市。

查詢：3001 5992

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黃色底色配上黑色鍵帽，勁有EMOJI味道。
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粉絲配色，女生一定Like爆。
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斯文款還可選淺紫色。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/直出emoji-logitech-pop-keys大玩個性派-279752
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