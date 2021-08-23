眼控對焦 秒速30張 全片幅Canon EOS R3 運動最強

上周新iPhone搶盡眼球，Canon則推出全片幅無反EOS R3迎接年末商戰。新機主打運動拍攝，採用背照層疊式CMOS，加入嶄新眼控對焦技術，又有每秒30張連拍捕捉動態主體，反應超群。配合對應Wi-Fi、GPS和低耗藍牙連接，滿足專業拍攝需要。

高感光 高像素攝錄

Canon EOS R3採用旗艦級EOS 1D X Mark III的一體式直度手柄設計，但機身僅重1.015公斤。新機定位介乎EOS R5與EOS 1D X Mark III之間，標榜運動與生態拍攝。EOS R3搭載自家研發24.1MP像素全片幅背照層疊式CMOS配合DIGIC X影像引擎，減少電子快門產生的滾動失真變形，電子快門快達30fps連拍、機械快門12fps連拍，兼有高頻防止閃爍拍攝。新機具備8級5軸防震、ISO可擴展至204,800，最高支援無裁切6K DCI 60p 12-bit RAW影片，能夠以6K拍攝、4K@60fps輸出攝錄，也對應10-bit Canon Log 3，最長連續攝錄時間大增至6小時，可說是婚攝、跑新聞的搵食架生。

強效低光主體捕捉

此機加入眼球控制自動對焦功能，靜態拍攝時，可根據攝影師眼球的移動而改變自動對焦點，於多個主體間快速切換。另外，自動對焦最低亮度下調至EV-7.5，低光環境下提升主體捕捉的效率。新機配備進化版EOS iTR AF X來提升主體辨識及追焦反應，除頭部、人臉、眼睛及動物偵測外，人物偵測新增身體偵測演算法，以應對大幅度動作阻擋，或遮蓋頭與臉的情況，另外專為賽車拍攝而設的車輛偵測功能，也能側重追焦賽車手的頭盔，相當犀利。

Canon同時加推RF 16mm f/2.8 STM大光圈超廣角鏡，以及RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM遠攝變焦鏡，適合影友不同需要；又有閃光燈信號發射器ST-E10和指向性立體聲麥克風DM-E1D。Canon EOS R3淨機身售5,999美元(約46,685港元)，連同其他配件11月起陸續上市，香港售價待定。網址：https://hk.canon/

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