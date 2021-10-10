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破最快眾籌紀錄 智能跟拍 Canon PowerShot PICK上市
1 小時前
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破最快眾籌紀錄 智能跟拍 Canon PowerShot PICK上市
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Canon PowerShot PICK備有黑白雙色選擇。(Canon)

大家還記得今年年初，Canon推出一款聲稱內置A.I.，能自動辨識人臉進行拍攝的PTZ雲台相機「PowerShot PICK」，還在日本眾籌網站Makuake集資開發？當時PowerShot PICK計劃僅4天時間，即超額籌得1億日元，破Makuake最快眾籌紀錄！如今官方宣布Canon PowerShot PICK順利投產，並將會引入香港市場。

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以獨特演算法自動搜尋附近人臉，自動決定構圖，再進行相片及短片拍攝，讓用家自然地記錄每個珍貴時刻。(Canon)

智能自動拍攝 適合記錄家庭點滴

Canon PowerShot PICK備有黑白雙色選擇，重量僅170克，外形跟一般的視像鏡頭無異，可靈活擺放。PTZ 雲台設計可左右旋轉約±170°、俯仰約110°，以及支援3倍光學與4倍數碼變焦。相機搭載約11.7MP像素的1/2.3吋CMOS和DIGIC 7數碼影像處理器，可拍每秒60格全高清影片。此機一大賣點，在於內置智能自動拍攝功能，官方聲稱以獨特演算法自動搜尋附近人臉，自動決定構圖，再進行相片及短片拍攝，讓用家自然地記錄每個珍貴時刻。而且相機對應語音指令操控拍攝，內置Nano USM馬達提供高速及寧靜的主體追蹤拍攝與影像穩定功能，用家亦可透過《Connect app for Mini PTZ Cam》手機app遙距拍攝。

Canon PowerShot PICK定價為3,480港元，上市時間待定。

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今年4月推出的PowerShot ZOOM掌上超遠攝相機，官方宣布加推黑色版本。(Canon)

同場加映：PowerShot ZOOM加推黑色版本

至於今年4月推出的PowerShot ZOOM掌上超遠攝相機，官方宣布加推黑色版本。產品同時備有望遠鏡、影相及攝錄功能，專為觀賞野外生態、體育賽事、演唱會及舞台表演而設。新色仍售2,580港元，本月上市。

查詢：3191 2333

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/破最快眾籌紀錄-智能跟拍-canon-powershot-pick上市-291085
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