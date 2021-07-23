納米房良伴 Dyson Omni-glide/Micro 1.5kg輕量無線吸塵機

針對香港典型蝸居環境，Dyson日前推出兩款輕量無線吸塵機，分別是首次配備多向軟絨毛滾筒吸頭的Dyson Omni-glide，以及淨重僅1.5公斤的Dyson Micro 1.5kg，適合200平方呎的納米單位，清潔更慳水慳力。



考慮到儲存空間不足，官方將Hyperdymium摩打系統整合至Dyson Omni-glide的直線機身，每分鐘轉速仍維持105,000轉，吸力依然強勁不減，又保留5層過濾技術，阻隔PM0.3的微塵。產品能180度貼地平放，容易收納之餘，使用時亦能深入清潔家具縫隙或梳化底部等難以觸及的地方，加上首次採用全新多向軟絨毛滾筒吸頭，配置4個可360度水平滾動的滑輪，全方位移動深入角落窄縫吸塵。



同場亦有淨重1.5公斤的Dyson Micro 1.5kg，它是市面上最輕巧的無線吸塵機。產品提供極輕量軟絨毛滾筒吸頭，寬度僅207毫米，雖然比Dyson V11所用吸頭小45%，吸力不會因機身變細而減弱和易漏出灰塵。Dyson Omni-glide售3,580港元起；Dyson Micro 1.5kg售3,380港元起，現已上市。

查詢：3065 9666