Am730
Am730
Am730
Am730
News Tech
納米房良伴 Dyson Omni-glide/Micro 1.5kg輕量無線吸塵機
51 分前
#Hashtags
Dyson輕量無線吸塵機OmniglideMicro1.5kg多向軟絨毛滾筒吸頭
納米房良伴 Dyson Omni-glide/Micro 1.5kg輕量無線吸塵機
news-images
Omni-glide能180度貼地平放操作，深入家具底部清潔。
 news-images
配備多向軟絨毛滾筒吸頭，能夠橫向移動。

針對香港典型蝸居環境，Dyson日前推出兩款輕量無線吸塵機，分別是首次配備多向軟絨毛滾筒吸頭的Dyson Omni-glide，以及淨重僅1.5公斤的Dyson Micro 1.5kg，適合200平方呎的納米單位，清潔更慳水慳力。
 

考慮到儲存空間不足，官方將Hyperdymium摩打系統整合至Dyson Omni-glide的直線機身，每分鐘轉速仍維持105,000轉，吸力依然強勁不減，又保留5層過濾技術，阻隔PM0.3的微塵。產品能180度貼地平放，容易收納之餘，使用時亦能深入清潔家具縫隙或梳化底部等難以觸及的地方，加上首次採用全新多向軟絨毛滾筒吸頭，配置4個可360度水平滾動的滑輪，全方位移動深入角落窄縫吸塵。


同場亦有淨重1.5公斤的Dyson Micro 1.5kg，它是市面上最輕巧的無線吸塵機。產品提供極輕量軟絨毛滾筒吸頭，寬度僅207毫米，雖然比Dyson V11所用吸頭小45%，吸力不會因機身變細而減弱和易漏出灰塵。Dyson Omni-glide售3,580港元起；Dyson Micro 1.5kg售3,380港元起，現已上市。
查詢：3065 9666

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/納米房良伴-dyson-omni-glidemicro-1-5kg輕量無線吸塵機-279163
#Hashtags
Dyson輕量無線吸塵機OmniglideMicro1.5kg多向軟絨毛滾筒吸頭
Am730

搭載天璣1100 操作先決 遊戲王POCO X3 GT

2年更新 3天續航力 長輩最啱Nokia C30

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
搭載天璣1100 操作先決 遊戲王POCO X3 GT
Am730
Am730
2年更新 3天續航力 長輩最啱Nokia C30
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多