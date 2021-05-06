細塊靈活 Xencelabs Pen Tablet Small小型繪圖板

Xencelabs宣布推出Xencelabs Pen Tablet Small小型繪圖板，產品面積為中型繪圖板的三分之二，厚度僅8毫米，用家可於16:9比例、176x99毫米的繪圖區上工作，而且小巧便攜設計方便擺放在電腦鍵盤旁操作，也不像普通繪圖板般佔用桌面空間，更易適應。產品備有角燈設計，可自由調節光暗，方便在昏暗環境下進行創意工作。

此外，繪圖板配備兩支不同直徑的無源數位筆。當中Xencelabs Thin Pen有2個可自訂按鈕和頂端橡皮擦功能；Xencelabs 3 Button Pen則提供可以自訂滑鼠按鍵功能，方便進行3D和2D工作時無縫切換。兩支筆均支援8,192級壓力敏感度，幾乎沒有延時的靈敏度，傾斜設計也便以書寫。Xencelabs Pen Tablet Small售1,590港元，現已上市。

查詢：3619 0127