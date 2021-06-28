終於現身 用天璣700 新moto g50 5G於澳洲上市

今年3月motorla才推出一款代號為「Ibiza」、採用高通低階5G晶片S480的三鏡頭手機moto g50 5G。而在今日稍早時候，另一款moto g50 5G也正式於澳洲開售。這款代號為「Saipan」的新版moto g50 5G，改用性能較強聯發科天璣700晶片，機背三鏡布局也由直向排列，改為像moto g 5G的方塊排列。

晶片升級 2K身價moto g50 5G(Saipan)

主攻入門級5G手機市場，連紅米Note 10G和Samsung Galaxy A22 5G都採用的聯發科天璣700八核晶片，今次輪到motorola裝配在新版moto g50 5G。手機規格大致跟年初3月推出的版本相若，6.5吋 IPS Max Vision水滴屏，具備1,600x720解析度和90Hz更新率，屏佔比約85%；塑膠跣水設計機身也提供人臉解鎖和機側指紋解鎖，同樣配備4GB記憶體連128GB儲存，支援15W快充的5,000mAh電池。鏡頭方面，雖然跟舊版同是48MP像素主攝、2MP像素微距和景深鏡頭的三鏡組合，但布局改為方塊配置。

新版moto g50 5G備有隕石灰和隕石綠兩種配色選擇，售289美元(約2,249港元)，現已在澳洲上市。