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繼續機海 Nokia X10接力上市
8 小時前
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繼續機海 Nokia X10接力上市
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Nokia X10採用蔡司光學認證鏡頭，提供ZEISS眩光濾鏡。

HMD Global繼上月在港推出Nokia X20和C20後，日前又宣布加推Nokia X10 5G機種及中階Nokia G20兩款型號。Nokia X10屬於X20的「減弱版」，同樣採用6.67吋機身及搭載高通S480 5G晶片，但後置四鏡頭改為48MP像素，記憶體儲存換成6GB+128GB，但就承諾提供長達3年的每月安全性更新和3次系統更新。另有搭載聯發科Helio G35的中階Nokia G20，6.5吋機身提供4GB+128GB儲存，又提供3天超長續航力。

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Nokia Lite Earbuds BH-205耳機可播6小時。

同場還有真無線耳機Nokia Lite Earbuds BH-205，內置6毫米驅動單元，連充電盒提供長達36小時播放時間。耳機採用觸控式操作，可讓用家接聽來電、調校音量及啟動Google Assistant。森林綠及雪白色Nokia X10售2,598港元；亮藍色及亮白色的Nokia G20售1,798港元；Nokia Lite Earbuds BH-205僅售498港元，現已上市。

網址：https://www.nokia.com/phones/zh_hk/smartphones

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/繼續機海-nokia-x10接力上市-272003
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