智慧生活丨聚合支付 e+搞掂 一機便利 eft Pay疫流而上

電子消費券帶動社區經濟，為迎接下月第二期金額發放，更多小商戶加入電子支付行列。然而供應商各有不同的終端機配置，逐一申請既費時失事，交易管理也繁複。易付達eft Pay提供「e+Pay」聚合支付方案，一部卡機已支援包含信用卡、八達通、二維碼等15種結帳方法，還有支付拍檔與商城推廣服務，與小店「拍住上」！

聚合支付e+Pay 交易增三倍

疫情下中小企更關注電商和數碼化交易配套，易付達eft Pay主席及行政總裁勞俊傑Andrew解釋，「早在大陸與澳門流行的聚合支付，透過將二維碼支付服務的銀行及支付機構合作，將其支付系統互聯互通，商戶可透過一部終端機進行不同類型的結賬方法，便商利民。」公司去年推出「e+Pay」支援最多主流電子支付方式，甚至接入來自台灣和韓國的海外電子支付平台。商戶亦可以「e+Pay支付拍檔」後台系統，以手機或平板查詢交易紀錄、下載電子收據與匯出賬目報告。Andrew補充，「現時e+Pay加盟商戶近2.3萬間，而電子消費券推出以來，第二季裝機量與交易額均較第一季激增三倍。」基於後台管理不具庫存功能，公司最近跟BeeOS密蜜做的雲端銷售POS系統合作，商戶可在申請e+Pay同時加購BeeOS方案，提供實時庫存、貨品追蹤等服務。



e+齊齊賞 電子優惠吸客

小店沒有多餘成本進行促銷活動，為此eft Pay早前隨e+Pay加推電子優惠券平台「e+齊齊賞」，具備會員系統與e-coupon功能，網頁設計用家毋須安裝，只要事先領取優惠，再到商戶消費，商戶利用eftPay終端機核實電子優惠券即可，操作簡單之餘，也有助小店提升營業額。Andrew指這種低成本營銷方案深受小店歡迎，「至今已有超過200個商戶參與，當中不少為地區小店，幫助帶動客流前往商店，並提供追加銷售機會。」



支付寶連接唯購WEGO商城

除了e+齊齊賞，公司最近更於支付寶香港內搭建「唯購WEGO」商城小程序，用家透過手機便可經《支付寶香港》app進入「唯購WEGO」，隨時隨地瀏覽商店與產品等資料，同時完成購買支付流程後，可於商戶指定地點以電子券兌換貨品，方便快捷。Andrew指這種支付平台結合網購的銷售渠道，為小店開拓電商，「大大降低如網購平台上架費、註冊費等售貨成本，貨品亦接入大陸支付寶，具備跨境物流配送，增加商戶產品於大陸的曝光機會。」

網址：https://www.eftpay.com.hk/