聯想ThinkPad家族大升級 新視野X1 Carbon Gen 9/X13 Gen 2

Lenovo ThinkPad這個金漆招牌，由最初筆電追求可靠性和極致效能，發展至今已分拆主打輕薄、性能、兼容性等多種分支。年初CES 2021聯想發表一系列新年度ThinkPad系列筆電，當中兩款旗艦機種ThinkPad X1 Carbon Gen 9與ThinkPad X13 Gen 2早前已相繼供港。兩款新機除了更新硬件外，也跟隨潮流換成16:10比例機身，全新視野趕走屏幕「厚下巴」！



ThinkPad X1 Carbon Gen 9性能釋放

過去ThinkPad商務家族的王牌「X1 Carbon」系列，既要兼顧輕薄，又要著重生產效能，設計難免已到樽頸。然而自從廠方將「輕薄」重任，交託X1 Nano和X1 Titanium Yoga後，令新X1 Carbon可解除性能枷鎖。說回今次第9代X1 Carbon，沿用軍規級堅固機身，但14吋屏幕比例跟隨潮流換成16:10窄邊框WUXGA解析度，視野更寬廣。而升級Intel Tiger Lake處理器，最高可選4核心Core i7-1165G7，也終於對應PCIe 4.0 M.2匯流排，最高支援1TB PCIe Gen4的M.2 2280 SSD，又內置32GB記憶體，提升存取效率，也導入Wi-Fi 6與Thunderbolt 4高速連接。硬件性能更強，要維持高功率運算需要同時提升散熱表現。新機採用雙重風扇及後置通風設計，而改動底板布局亦令筆電改為全新單桿式轉軸，維持舒適按鍵手感之餘，也令筆電保持平靜涼快。



ThinkPad X13 Gen 2碼細芒大

至於姊妹作ThinkPad X13 Gen 2，定位可說是細碼版X1 Carbon，13.3吋WUXGA屏幕同樣改為16:10比例，觀感上更加「用盡」面板空間，而且最高亮度500nits略於大哥X1 Carbon Gen 9(400nits)，色水表現勝人一籌。跟隨新年度X1 Carbon，ThinkPad X13 Gen 2同樣升級Intel Tiger Lake處理器，最高可選4核心Core i7-1165G7、512GB PCIe Gen4的M.2 2280 SSD和16GB記憶體，整體規格算是準旗艦級數。值得一提，兩款筆電均已將指紋感應整合至電源鍵，令手枕區更為簡潔，而且視像鏡頭可選配人身在場探測功能(HPD)，當用家離座時，作業系統會自動鎖定。查詢：2593 0388