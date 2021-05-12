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聲畫俱佳 影音平板Lenovo Tab M10 HD LTE
2 小時前
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平板LenovoLenovo Tab M10 HD LTE
聲畫俱佳 影音平板Lenovo Tab M10 HD LTE
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Lenovo Tab M10 HD LTE僅售1,499港元。

最近很多人都在追看Mirror的新節目，同時間Netflix又有很多新戲推出，香港Disney+又即將推出，搞到一家大細都在爭電視。其實想擁有影院級聲畫體驗，一部Lenovo Tab M10 HD LTE傍身便可，又作為智能家居的中樞，一機多用非常超值。

Lenovo Tab M10 HD LTE外型輕巧，重量只有480克，機身厚度只有8.45毫米，可以輕鬆放入書包或背囊中，隨時行樂。平板配備10.1吋1280 x 800 16:10比例屏幕，提供更大的工作空間，特別在瀏覽網頁或文件時會比傳統16:9屏幕更為優勝。聲效方面，Tab M10 HD LTE配備2個支援Dolby Atmos的正面向雙喇叭，為用家更理想的聲畫體驗。為配合流動辦公及娛樂的需要，平板亦支援4G LTE流動網絡，以一台售價僅1,499港元的平板電腦，性價比可謂甚為超值。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/聲畫俱佳-影音平板lenovo-tab-m10-hd-lte-272114
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