自主研發DAC 可換耳放卡 HIFIMAN HM901R音樂播放器

提起藍牙無線音樂播放器品牌，國產HIFIMAN可謂「樂迷神器」，可惜「太上皇」HM1000定價高昂，入手門檻高，也對新手玩家嘗鮮來說難免卻步。官方最近推出親民版HM901R，首度採用自主研發的HYMALAYA DAC晶片，聲稱性能和質量足以跟「神級」PCM1704解碼晶片匹敵，加上支援更換耳放卡設計，然而起標價毋須4K，相當抵玩。

自主研發「喜瑪拉雅」DAC晶片

近年HIFIMAN除了招牌的音樂播放器出品外，也挑戰DAC解碼晶片的研發工作，而最新HM901R高清無損藍牙音樂播放器就採用了R2R低能耗架構，於每聲道首度使用一顆自家研發的「喜瑪拉雅」HYMALAYA DAC，在同類R2R晶片的總諧波失真中，官方指新晶片媲美HM1000所用的PCM1704。另外HM901R支援更換耳放卡設計，當中的經典卡版本在驅動耳機的時候推力適中，噪音較小，非常適合使用便攜音響的樂迷，動圈、動鐵耳機兩相宜；至於平衡卡版本更使用OPA627運放及BUF634緩衝的全平衡放大設計，整體音色更平衡，也較為順滑。

小巧機身 集「太上皇」的精華

HM901R改善了上代HM901S的厚重機身，重量僅上代的一半，只有125克，輕巧便攜，手感亦不錯。另外產品也採用旗艦級「太上皇」HM1000的無屏幕設計，一整塊玻璃透現解碼晶片的運作燈效，有型有款。HM901R最高支援1TB/FAT32 microSD外置記憶卡，輸出方面備有3.5毫米單端、3.5毫米平衡、4.4毫米平衡及3.5毫米輸出，操作上還設有增益按鍵以便樂迷選取。

另外產品對應三種使用方式，除支援已內存音樂檔的記憶卡來播放音樂外，亦可選用藍牙DAC接收模式，支援LDAC、aptX-HD、aptX、AAC、SBC解碼等，還可經USB/OTG AUDIO DAC模式，將HM901R作為USB DAC使用，最高支援24bit/192KHz格式音檔。

售價方面，HIFIMAN HM901R備有經典卡版本與平衡卡版本兩種選擇，分別售3,880港元和5,980港元，現已上市。

查詢：3971 0242