與自家TV同步 Samsung Lifestyle Soundbar系列 締造渾厚低音

Samsung早前才推出一系列不同尺寸的畫框電視，如果想享受更佳音色，當然要同時入手同樣充滿Lifestyle味道的Soundbar。官方新鮮推出HW-S60A智能Soundbar與HW-Q800A 3.1.2聲道音響組合，簡潔時尚的造型可配搭不同類型的家居風格，產品採用Samsung Acoustic Beam技術呈現更富動感音效與更廣闊的音場之餘，也對應Q-Symphony技術跟Samsung TV同步操作，音色臨場感更加仿如置身其中。

HW-S60A智能Soundbar 大賣簡約風

Samsung HW-S60A Soundbar設計慳位簡約，弧形細長音箱採用布面紋理設計，產品內置中央揚聲器帶來完美平衡、飽滿的音質，配合自主修正音效功能，讓用家即使在低音量時，仍可清晰地聽到聲音。此外，細長邊框兩側設有2個低音和5個高音單元，配合Acoustic Beam技術，令聲音於畫面動作發生的方位準確輸出，配合電影及遊戲演出，生動呈現音效的空間感。再者，喇叭對應Hi-Res Audio Decoding和多種串流播放方式，亦支援藍牙和Apple airplay 2連接。

HW-Q800A 真3.1.2聲道組合

同場亦有具備3.1.2聲道音響組合HW-Q800A，支援杜比全景聲和DTS:X，營造出聲音在頭頂上方以及四周流動的效果。另外重低音單元亦加大至8吋，令低頻表現更渾厚有力。此外對應Q-Symphony技術跟Samsung TV同步操作，透過Soundbar的前置、兩側和向上發射喇叭，結合電視內置喇叭從而提升音質，提供沉浸式聽覺體驗。

售價方面，HW-S60A售3,290港元；HW-Q800A則售5,390港元，現已上市。

查詢：3698 4698