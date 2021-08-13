Am730
Am730
Am730
Am730
News Tech
與自家TV同步 Samsung Lifestyle Soundbar系列 締造渾厚低音
4 小時前
#Hashtags
SamsungHW-S60AHW-Q800ASoundbarQ-SymphonyAcoustic Beam
與自家TV同步 Samsung Lifestyle Soundbar系列 締造渾厚低音
news-images
Samsung HW-S60A Soundbar設計慳位簡約。

Samsung早前才推出一系列不同尺寸的畫框電視，如果想享受更佳音色，當然要同時入手同樣充滿Lifestyle味道的Soundbar。官方新鮮推出HW-S60A智能Soundbar與HW-Q800A 3.1.2聲道音響組合，簡潔時尚的造型可配搭不同類型的家居風格，產品採用Samsung Acoustic Beam技術呈現更富動感音效與更廣闊的音場之餘，也對應Q-Symphony技術跟Samsung TV同步操作，音色臨場感更加仿如置身其中。

HW-S60A智能Soundbar 大賣簡約風
Samsung HW-S60A Soundbar設計慳位簡約，弧形細長音箱採用布面紋理設計，產品內置中央揚聲器帶來完美平衡、飽滿的音質，配合自主修正音效功能，讓用家即使在低音量時，仍可清晰地聽到聲音。此外，細長邊框兩側設有2個低音和5個高音單元，配合Acoustic Beam技術，令聲音於畫面動作發生的方位準確輸出，配合電影及遊戲演出，生動呈現音效的空間感。再者，喇叭對應Hi-Res Audio Decoding和多種串流播放方式，亦支援藍牙和Apple airplay 2連接。

HW-Q800A 真3.1.2聲道組合
同場亦有具備3.1.2聲道音響組合HW-Q800A，支援杜比全景聲和DTS:X，營造出聲音在頭頂上方以及四周流動的效果。另外重低音單元亦加大至8吋，令低頻表現更渾厚有力。此外對應Q-Symphony技術跟Samsung TV同步操作，透過Soundbar的前置、兩側和向上發射喇叭，結合電視內置喇叭從而提升音質，提供沉浸式聽覺體驗。

售價方面，HW-S60A售3,290港元；HW-Q800A則售5,390港元，現已上市。

查詢：3698 4698

news-images
弧形細長音箱採用布面紋理設計。
 news-images
細長邊框兩側設有2個低音和5個高音單元。
 news-images
具備3.1.2聲道音響組合HW-Q800A，支援杜比全景聲和DTS:X。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/與自家tv同步-samsung-lifestyle-soundbar系列-締造渾厚低音-280928
#Hashtags
SamsungHW-S60AHW-Q800ASoundbarQ-SymphonyAcoustic Beam
Am730

百度發表汽車機器人 「蘿蔔快跑」無人車出行即將推出

120W超級閃充 首發E5 AMOLED iQOO 8系列一觸即發

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
百度發表汽車機器人 「蘿蔔快跑」無人車出行即將推出
Am730
Am730
120W超級閃充 首發E5 AMOLED iQOO 8系列一觸即發
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多