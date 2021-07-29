航太鋁材 混合降噪 B&O Beoplay EQ 陶醉音間

近年真無線耳機可謂全球增長速度最高的科技產品。面對群雄爭輝，B&O也不敢怠慢，新鮮推出品牌首款配備混合降噪的Beoplay EQ，向耳罩式耳機Beoplay H95的成功取經，炮製出一款兼顧工作和消閒的優質耳機。昨日發布會上，小編有幸試聽，戴上之後瞬間投入音樂世界，沉醉不醒。



想追求最純淨的音色享受，坊間主流的ANC主動降噪技術，未必能夠全面阻隔外界噪音。B&O Beoplay EQ採用了適應性主動式降噪技術(AANC)，透過ANC與被動密閉式降噪的智能混合操作，配合專用ANC DSP晶片與兩邊共6個全向麥克風(其中兩個為免提通話時專用降噪)，藉此隔絕環境雜音。其實這種AANC技術，B&O已在耳罩式耳機Beoplay H95採用過，只是旗艦級H95要賣7.5K，如今Beoplay EQ定價僅H95的一半，相對划算得多。別小看的骰的Beoplay EQ會不夠響亮，耳機搭載6.8毫米動圈單元，阻抗為17Ω、靈敏度有107dB、頻率響應達20Hz至20kHz，全面覆蓋聽覺範圍。小編實際以《Bang & Olufsen》app配對並微調音頻平衡，選擇Energetic設定試聽日本當紅組合YOASOBI的《向夜晚奔去》，keyboard演奏充滿動感，女聲飆上高音時通透有力，加上出色的隔音表現，猶如錄音室演繹。

話音方面，B&O Beoplay EQ的麥克風陣列用上波束成型技術，令聲音更清晰響亮；另外符合人體工學設計與COMPLY耳塞，佩戴舒適穩陣。耳機配重僅8克，兼符合IP54防塵防水，ANC模式下可聽6.5小時，連充電盒共有20小時，並支援20分鐘快充2小時播放時間，邊聽邊做運動一流。再者，耳機觸控面板與充電盒均選用航太級鋁材製作，堅固耐用。對應藍牙5.2連接與aptX Adaptive解碼的Beoplay EQ，備有黑色與砂金兩種選擇，各售3,678港元；黑色現已上市，砂金隨後8月中旬登場。

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