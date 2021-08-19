華為賣芒 4K+解析度HUAWEI MateView開價貼近MatePad Pro

華為今日宣布推出自家首款旗艦級顯示屏HUAWEI MateView，28.2吋3:2比例具備4K+解析度，底座支援「一碰無線投屏」，透過NFC輕鬆將華為手機畫面投影使用，加上Smart Bar快捷切換鍵，操作更直覺。

94%屏佔比 支架內藏雙5W全頻喇叭

華為首款旗艦級顯示屏HUAWEI MateView，採用28.2吋3:2比例屏幕，解像度達3,840x2,560的4K+級數，超窄邊框設計提供幾近無邊的94%屏佔比。產品支援98% DCI-P3電影級色域與∆E＜2原色校準，相當適合創作人士使用。MateView支援華為手機的一碰無線投屏功能，只要將手機輕觸底座感應器，即可啟動桌面模式，讓手機搖身一變成「電腦」。另外支架下方內藏兩個5W前置全頻喇叭，又有雙降噪麥克風陣列，收音距離可遠達4米，方便多媒體娛樂和視像會議需要。



Smart Bar輕觸 分離式升降 一指相承

HUAWEI MateView設計簡約，皓月銀配色鋁合金主體，並有面板和支架分離式升降結構，其不銹鋼轉軸容許單指靈活調校屏幕的升降高度和仰俯角度。此外屏幕底部中央位置備有Smart Bar輕觸式操作，如單指滑動可調校屏幕音量、雙擊開啟設定菜單、雙指滑動則切換輸入源等，相當方便。

HUAWEI MateView定價5,688港元，水位接近同廠的MatePad Pro平板，9月上旬開賣。雖然價位偏貴，但小編現場試玩過後，色水靚、設計四正，仍是物有所值呢。