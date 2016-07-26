智慧生活丨萬元優惠放題 手機商戶地圖 WeChat Pay HK 盡享電子消費券

政府電子消費券計劃昨日起已開放予市民登記，最快8月1日即可從4間儲值支付工具中，申領第一期2,000港元電子消費券。WeChat Pay HK(微信支付香港)響應計劃，在上周五宣布多項加碼措施，包括萬元商戶優惠放題，又加入商戶地圖供用戶查詢。針對電子支付的高速發展，官方還透露WeChat Pay HK有望登陸公共交通工具和外賣平台。



商戶地圖 揀定先使

當WeChat Pay HK獲選為消費券計劃的儲值支付工具營運商之一後，官方指查詢了解服務的商戶及市民數量錄得大幅增長。而截至今年3月底，WeChat Pay HK註冊用戶已逾380萬、參與商戶也超過10萬間，涵蓋衣食住行、吃喝玩樂等多個行業。騰訊雲國際副總裁譚樂文出席啟動禮上宣布，為響應政府計劃，官方不惜工本加推4項優惠，「即日起至明年1月31日期間推出商戶優惠放題，用戶選用WeChat Pay HK領取消費券，即可自動獲得活動參與資格，可在政府消費券以外，再拎多價值10,000港元商戶禮遇及電子優惠券額外獎賞，如香港街市2,000港元消費優惠，或萬寧、實惠等商戶折扣等，而且參與商戶還一直增加中。」同時官方亦於本月起為手機App加入商戶地圖功能，供用戶預先查詢接受支付商戶的營業資料和聯繫方式，並且一站式領取及使用優惠，揀定心水才精明消費。

日日有千抽 再贏五千

此外，由即日起至9月3日，官方亦會每日舉行「日日有千抽」活動，所有成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶在個人消費券派發之前，進入活動頁面便會自動獲得抽獎資格，而且100%中獎。每日更會抽出一位幸運兒獨得5,000港元加碼賞大獎，還有如888港元、88港元等其他金額的加碼賞獎賞，令用戶日日有驚喜。加上即日起至8月14日期間，用戶每邀請一名親友成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券，亦可即時獲得20港元加碼賞，推薦愈多，送錢愈多。對於坊間認為WeChat Pay HK還未夠普及，騰訊金融科技副總裁洪丹毅於視像表示，官方正積極與不同持份者洽談，預料明年能登陸港鐵及外賣平台。他強調微信支付在跨境付款發展龐大，如港人常去的日本和澳門等，相信恢復通關後更能惠及大眾。



支持公益 日行一膳

除了振興消費，官方也關注弱勢社群需要，宣布即日起至12月31日的6個月期間，任何用戶通過WeChat Pay HK每日完成的第一筆消費，均可得到一個可捐贈的公益印花。而官方每月會將公益印花的數量換算為等額善款，並捐贈予「惜食堂」，每10個公益印花即可製作一份價值12港元的愛心飯餐，消費不忘行善。再者，考慮到小店在疫情下的運營成本，官方早前已推出一站式收款解決方案「WeChat Pay HK收錢碼」，透過簡單易用、無安裝費用的微信App快速串接WeChat Pay HK，使用二維碼收取付款，並豁免所有「收錢碼」商戶的手續費。商戶入駐當天起計的365日，每月交易額5萬港元以內，亦可豁免手續費。官方希望藉此協助如小食店、街市商販等能受惠於消費券計劃。