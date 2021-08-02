藍井艾露調音 Sony Just ear限定版聽出動畫味

提到日本動漫歌姬，除了主唱《鬼滅之刃》主題曲的LiSA外，還有主唱人氣動畫《刀劍神域》和《Fate》主歌曲的藍井艾露。Sony宣布跟藍井艾露合作，推出以其命名的Just ear期間限定型號XJE-MH/Eir客製耳機，並以藍井艾露專屬調音，特別注重高頻的自然上揚感，並保留人聲細節，當樂迷佩戴聆聽藍井艾露的名曲時，更能呈現她明亮扎實，且極富力量的聲音。

限定版耳機兩邊的金色面板，均刻有「Always connected」字樣，另外藍色包裝盒設計別樹一幟，並附上藍井艾露親筆簽名明信片，別具收藏價值。圈鐵混合設計的Just ear，採用一枚13.5毫米動圈單元(低音)和一枚動鐵單元(中/高音)，封閉式聲學設計最大輸入為100mW(IEC)，每對耳機均有3.5毫米立體聲或4.4毫米平衡線材以供選擇。即日起接受預訂，售19,888港元。

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