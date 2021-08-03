行貨登場 Nothing ear (1)八百有找

之前介紹過英國新晉真無線耳機Nothing ear (1)，終於有代理引入行貨。耳機將於本周四(8月12日)起，可於Lane Crawford、1O1O、csl接受預購，僅售799港元。

Nothing ear (1)採用cyberpunk風格時尚設計，帶柄造型表面有點陣文字點綴，配上透明耳機充電盒。純淨的音質來自11.6毫米大尺寸動圈單元驅動，並由瑞典Teenage Engineering為平衡低、中和高音表現，在軟體和硬體上進行了精心的調校；加上最新藍牙5.2穩定連接，讓樂迷不會錯過任何音符。

耳機透過三個高清專克風作主動降噪，如「輕度模式」作中度降噪，「最大模式」則適用於較嘈雜的環境。當你想要聆聽周圍的聲音時，可打開「透明模式」；還有「清透語音技術」確保通話時聲音清楚明亮。再者，耳機充電一次可播5.7小時，連充電盒可長達34小時，支援快充10分鐘可有8小時續航力，相當長氣。

查詢：3183 0168