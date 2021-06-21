表達真自我 Zoom加入設定個人代名詞選項

視像通信平台Zoom剛宣布在版本5.7.0加入手動設定個人代名詞，以及設定在甚麼場合讓人看到該代名詞的功能。讓有不同性取向的用戶，能設定更適合代表自己的代名詞，而且可以設定何時向人表達自己的取向。

過去有不同性取向的人士想表達自己的代名詞如先生/女士、他/她/他們/她們之類的，需要更改顯示名稱，不過公司帳戶有時會不允許員工更改顯示名稱，而且由於顯示名稱設定後在任何場合都照樣顯示，對於不希望在所有會議中都「出櫃」的人，就要不停更改顯示名稱，非常麻煩。

這個代名詞在免費個人會議計劃帳戶的個人檔案中預設是可被看到的，但專業版或以上用戶就可以設定是否預設。大家可以在網頁登入Zoom的個人設定檔，點擊自己名稱右邊的「編輯」鍵，就可以找到有關設定。一旦設定為「每次都詢問」後，開始會議前Zoom會詢問用戶是否分享代名詞，而代名詞會顯示在個人資料卡、聯絡人標籤和會議期間的個人頭像上。

Zoom表示他們聆聽過教育工作者、社會組織、各界別領袖和各Zoom用戶的意見後，便改善在平台上分享代名詞的體驗。