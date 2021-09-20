觸得到的科技 3M「三米」內生活智慧

提起「3M」，大家會想到膠紙和Post-it，而在疫情下更是專業口罩的代名詞。原來3M是以礦業起家「Minnesota Mining and Manufacturing Company」的縮寫，這間具備研磨、黏貼、薄膜等51項科技技術的企業，如今已拓展至交通和醫療等領域。3M香港有限公司總經理鍾漢斌Ben認為，「3M扎根香港60載，已蛻變成日常生活『三米』內大家接觸得到的科技智慧。」

交通標誌與無障礙設施的

3M足跡

一間做防曬隔熱貼膜、膠紙和研磨清潔的企業，怎樣跟交通安全設施扯上關係？Ben指由研磨、黏貼、薄膜3項核心技術領導的51個科研部門相互應用，才發展出不同衍生科技。「例如將水磨砂紙技術應用至協助視障人士「觸覺引路帶」的粗糙質感，配合具高強度水密氣密特性的VHB雙面泡棉膠帶，毋須鑽路拉針已能穩陣鋪設。」另外確保黑夜道路上的能見度，在路牌、行車線和貓眼的表面加入具備回歸反射的Scotchlite反光物料，當光線沿著它照射的方向返回時，大量光線能反射回光源的方向，不易散射，對使用車頭燈的駕駛者，這種反光材料會顯得最醒目。

醫療級滅菌監察方案

疫情陰霾下，大眾的健康意識提升，對醫療機構可重用醫療器具所需要的感染控制程序也需關注，尤其是不當消毒滅菌程序能增加醫患雙方的染疫風險。例如用多酶消潔劑去除醫療污染物和生物膜，再進行真空壓力蒸氣滅菌時，放置3M的滅菌挑戰包(Process Challenge Device)以確認滅菌程序能夠處理負載中最難被消毒的對照；又提供3M Attest 490M生物指示劑閱讀器作載荷監測，最短24分鐘即知檢測結果，令滅菌監察過程更可靠高效，確保醫患安全。

由造百潔布變靜電濾網

針對家居和公眾場所的空內空氣質素，Ben指今年公司也推出一系列3M空氣淨化器。

他解釋，「3M吸取研磨用百潔布裡不織布纖維的複雜結構，應用至自家HEPA type過濾網，具備長效型靜電過濾技術」。技術採用極細緻濾網纖維，搭配BMF微織熔噴製程，提升濾網纖維的密度和表面積，具靜電的過濾層能吸附阻隔小至0.003微米懸浮粒子，潔淨空氣輸出率和循環效率更高，並提升兩倍的累計淨化量，而又不減出風量。Ben形容這也是3M科技改善生活的一大實例。

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