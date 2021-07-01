講求表現 戰績衝刺 Lenovo Legion 5 Pro 16 AMD

疫情漸趨平穩，加上首期消費券下月到手，大家使錢鬆手咗。面對暑假換「腦」旺季，Lenovo早前推出採用AMD處理器的16吋Legion 5 Pro電競筆電，首度用上16:10比例大屏幕，並內置NVIDIA RTX 30系列顯示卡，協助玩家刷新戰鬥紀錄。



Legion 5 Pro硬件用料上乘，最高搭載AMD Ryzen 7-5800H處理器與NVIDIA GeForce RTX 3070顯示卡，官方指提升70%遊戲效能與增加50%繪圖運算能力，又採用16:10比例、2.5K解析度窄邊框屏幕，安裝於15吋機身form factor，並且支援NVIDIA G-Sync與AMD FreeSync，提供165Hz更新率和3毫秒反應時間，戰力大升級。

新機加入「大食」硬件，筆電運行時的高溫問題更值得關注。此機採用自家Coldfront 3.0散熱管理系統，整合多重散熱機制，採用渦輪增壓雙風扇以及四通道散熱裝置，增加冷卻效率；再者筆電內置Lenovo Legion AI引擎，確保3A遊戲大作能以最高幀率運行。提供8小時續航力、最高搭載32GB記憶體連2TB SSD的Legion 5 Pro，售14,198港元起，現已上市。查詢：2593 0388