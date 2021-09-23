Apple Watch Series 7丨賣3.2K 本周五開訂 下周五上市

上月Apple發布會上，Apple Watch Series 7並未隨iPhone 13系列一併開售。而Apple官方昨晚宣布，Apple Watch Series 7將於10月8日(本周五)晚上8點起接受訂購，並於重陽節假期後、10月15日(下周五)起上市，售價僅3,199港元起，兩期消費劵夠使有凸。

Apple Watch Series 7矜貴Hermès款 Gourmette最搶眼

Apple Watch Series 7備有41毫米及45毫米兩種錶殻尺寸，鋁金屬型號共推出5款顏色，包括午夜暗色、星光色、綠色、全新藍色和(PRODUCT)RED，以及一系列全新錶帶顏色及款式；Apple Watch Nike及Apple Watch Hermès更推出了全新獨家錶帶及錶面。當中後者的Gourmette錶帶最搶眼，設計靈感來自品牌於1930年代推出的狗項圈鏈條。錶帶以Barénia小牛皮革製成，邊緣和內外均有拋光處理，相當別緻。

常亮Retina更大更貼邊 充電也快33%

第七代Apple Watch錶面重新設計，常亮Retina屏幕面積更大、邊框薄至1.7毫米，視覺上曲面更為貼邊；此外新錶充電一次即可滿足用户一天所需，充電速度亦加快33%。腕錶包括電子心率感測器、「心電圖」app、血氧感測器及「血氧」app，加上watchOS 8的新體能訓練類型、全新「靜觀」app、應用更廣泛的「銀包」和「家居」app，以及功能加強的「訊息」app 和「相片」app，Apple Watch Series 7功能依然強大。