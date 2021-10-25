走入社群 FarmacyHK水耕細作 未來的移動農場

香港人鍾意「種菜」，不過唔係「拎鋤頭落田」嗰種，而是像玩《動森》、《牧場物語》之類的虛擬務農。隨著科技發展，未來農業不一定是滿身泥巴的苦工，香港科企FarmacyHK水耕細作採用智能移動水耕種植場，一個凍櫃已能生產芫荽、火箭菜和微型菜苗。創辦人兼行政總裁麥嘉晉Raymond致力將概念推展至普羅大眾，亦將於本周五「社企民間高峰會2021」演講，分享交流。

移動水耕 慳水慳地

所謂「室內水耕種植」，顧名思義就是毋須土壤培植和陽光照射，只需要水作為攜帶養分的媒介，於不受氣候影響的室內環境下，在層架上垂直密鋪栽種。現時適合水耕種植的，如茄科蔬菜、萵苣、菠菜和香料等，而需要土壤生長環境的根莖類蔬菜，則不能採用水耕。Raymond稱此種植法能解決農地短缺和水資源問題，「相比傳統耕種，室內水耕能節省25%農地；而且水停留在系統中重複使用，可勁慳90%淡水灌溉。此外，由於沒有水土流失問題，養分有效供應予菜苗，令農作物品質更好。」港人喜歡進口蔬菜，他舉例菠菜能在24小時後大部分營養流失，大眾以貴價購買美國空運菠菜，最終或得不償失。

Smart Mobile Farm 全環控增收成

相較於坊間其他水耕種植場採用大廠房集中生產，Raymond團隊發明的Smart Mobile Farm「全環控智能移動水耕種植機」，改以去中心化的營運模式，簡單講只要有電掣位，一台種植機便能像飲品販賣機般輕鬆設置。Smart Mobile Farm每台小於兩平方米，卻能年產3,500棵農作物，相當於100平方米的農田，但碳排放卻大減70%。Raymond解釋，「系統採用全環境調控操作，透過物聯網自動控制光度、風力、Ph酸鹼度和營養值，加上以雲端為基礎的智能平台，能根據大數據深度學習，不斷改善生長環境並加快菜苗的生長速度。」他指全環控令不當造的植物也能全年栽種，精準農業整體能提高30%收成量。「一台種植機最快兩個月投產，而後台的操作中心會提醒用家栽種步驟，大家乾乾淨淨已能種菜。」

進駐社區 移動農場 遍地開花

有感水耕種植要向大眾推廣，Raymond最初跟c!ty'super等超市合作，除供應農作物發售外，更直接將種植機擺放在超市內，讓市民近距離了解這些蔬菜是如何「煉成」的；又在將軍澳廣場等商場展示種植場、也準備為五星級酒店設計入牆式種植場。他補充，「今年初更將水耕融入餐廳，開設Interval Farmacy供食客體驗。」此外，Raymond還相繼跟伯裘書院、元朗商會中學等學校合作，以半自動化操作教導師生水耕技巧，讓學校實踐，甚至鼓勵和協助將收成捐贈予基層，共享農業科技成果。

網址：https://ses.org.hk/

走入社群 FarmacyHK水耕細作 未來的移動農場