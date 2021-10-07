輕巧三成 對焦快4倍 Sony G Master OSS II遠攝變焦鏡

談到E-Mount鏡頭「大三元」，必數擁有恆定f/2.8大光圈的標準變焦、超廣角變焦和遠攝變焦鏡頭，而其中後者更是紀實攝影必備神器。Sony新鮮升級G Master全片幅遠攝變焦鏡，推出二代FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II。鏡身大幅減磅29%之餘，也改良鏡片結構，又強化對焦和追焦性能。盛傳機王α7 IV發表在即，不妨先入手新鏡頭！

14鏡17片結構 僅重1.045公斤

算起來初代FE 70-200mm f/2.8 GM OSS已是2016年的產物，難怪要改良升級。新一代鏡頭改為14鏡17片結構，包含一枚非球面鏡片、XA(極致非球面)鏡片、ED低色散非球面鏡片，以及ED低色散和Super ED超低色散鏡片各兩枚，確保畫面焦點以至邊緣清晰銳利且無色差問題，並沿用11片光圈葉設計營造柔美散景效果。新鏡又於鏡片表面加入Nano AR納米塗層II，正光拍攝有效抑制光暈和殘影。另外不易入塵的內對焦設計，提供0.4米超短最近焦距、0.3x最大放大倍率，也兼容增距鏡擴展至400毫米焦距，應用更彈性。最重要的是，鏡身僅重1.045公斤，較初代的1.48公斤足足輕29%，拎上手更機動。

4線性馬達 提升對焦追焦效率

新鏡頭強化對焦和追焦性能，由初代內置雙線性馬達，升級至4個XD Linear極致動態線性馬達，高推力效率令對焦速度較初代快4倍；由廣角到特寫變焦時，1秒追焦命中率也提升30%。

另外在收光圈設定下，仍能保持可靠的焦點鎖定；就算攝錄時切換焦點時，新鏡也能減少焦距和軸心偏移問題，更加穩定。再者，此鏡追加操控選項，如對焦環、拍攝不規則動態主體用的OSS第3穩定模式、防止拍攝和攝錄時誤觸光圈設定的IRIS LOCK等，控制更貼心。Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II售21,490港元，定價跟初代不變，今日起開放預售。

網址：https://www.sony.com.hk/store/

輕巧三成 對焦快4倍 Sony G Master OSS II遠攝變焦鏡