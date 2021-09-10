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迎接Win 11 Lenovo Yoga Slim 7 Carbon升級OLED
2021-09-10
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迎接Win 11 Lenovo Yoga Slim 7 Carbon升級OLED
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Lenovo聯想日前於網上揭幕「Lenovo Tech World 2021」，發表多款筆電和板腦產品。適逢微軟《Windows 11》上市，官方推出輕巧14吋OLED筆電Lenovo Yoga Slim 7 Carbon；至於方便遙距工作的常時連網5G板腦，也有12.6吋Lenovo Tab P12 Pro登場。
 

Lenovo Yoga Slim 7系列 改用AMD
預載最新《Win 11》，Lenovo Yoga Slim 7 Carbon採用碳纖維和鎂合金製作，符合MIL-STD 810H軍規級耐用標準，僅重1.1公斤。而四面窄邊框OLED屏幕，具有16:10比例和90Hz更新率，提供QHD+解析度、100% DCI-P3廣色域與Delta E<2色準，畫面顯示更高質。硬件方面，此機最高搭載AMD Ryzen 7 5800U處理器、NVIDIA GeForce MX450獨立顯示、最多16GB+1TB SSD儲存，提供14.5小時續航力，支援快充15分鐘可用3小時。

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Yoga Slim 7 Carbon換上OLED面板，並預載《Win 11》。
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Yoga Slim 7 Pro同樣採用16:10比例窄邊框屏幕。
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Lenovo Tab P12 Pro對應Precision Pen 3書寫繪畫。

常時連網板腦 Lenovo Tab P12 Pro
同場也有16吋Yoga Slim 7 Pro，採用QHD IPS觸控屏，最高120Hz更新率。硬件可選AMD Ryzen 7 5800H處理器、NVIDIA GeForce RTX 3050獨立顯示、16GB+1TB SSD儲存。Lenovo Yoga Slim 7 Carbon售1,290美元起(約10,027港元)；Yoga Slim 7 Pro則售1,449美元起(約11,263港元)，10月上市。

至於12.6吋Lenovo Tab P12 Pro，配備16:10比例2K AMOLED屏，提供120Hz可變畫面更新率，4個JBL前置喇叭支援Dolby Atmos，提供優質視聽娛樂體驗。平板搭載高通S870 5G晶片、最高8GB+256GB儲存，內置10,200mAh電池提供17小時長續航力。新機還對應Project Unity功能，容許Lenovo筆電連接平板擴展桌面空間或鏡像使用；對應Precision Pen 3書寫的Lenovo Tab P12 Pro，售899歐元起(約8,297港元)，10月起於特定地區上市。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/迎接win-11-lenovo-yoga-slim-7-carbon升級oled-284212
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